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Марк Рютте - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марк Рютте".
Марк Рютте є лідером Народної партії за свободу і демократію. З жовтня 2010 року Марк Рютте очолює уряд Нідерландів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На саміті Євросоюзу у Версалі лідери європейських країн домовилися надавати підтримку біженцям з України та збільшити тиск на Росію та Білорусь. Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до ЄС.