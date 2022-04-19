Марк Рютте - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марк Рютте".

Марк Рютте є лідером Народної партії за свободу і демократію. З жовтня 2010 року Марк Рютте очолює уряд Нідерландів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.