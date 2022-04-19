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Марк Рютте

Марк Рютте - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марк Рютте".

Марк Рютте є лідером Народної партії за свободу і демократію. З жовтня 2010 року Марк Рютте очолює уряд Нідерландів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нідерланди поставлять в Україну важке озброєння

Нідерланди поставлять в Україну важке озброєння 19.04.2022

Бронетехніку та інше важке озброєння пообіцяв Володимиру Зеленському прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу

ЄС вважає Україну частиною сім'ї, але не може запропонувати пришвидшеного вступу 11.03.2022

На саміті Євросоюзу у Версалі лідери європейських країн домовилися надавати підтримку біженцям з України та збільшити тиск на Росію та Білорусь. Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до ЄС.
Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба

Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба 31.01.2022

Разом із Борисом Джонсоном в Україні одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Для протидії омікрону: у Нідерландах запроваджують локдаун на різдвяні свята

Для протидії омікрону: у Нідерландах запроваджують локдаун на різдвяні свята 18.12.2021

Щоб стримати поширення нового варіанту коронавірусу омікрон в Нідерланадах знову посилюють карантинні обмеження на період Різдва та Нового року. Зачиняють більшість магазинів, бари, ресторани і спортзали.
Нідерланди запроваджують частковий локдаун

Нідерланди запроваджують частковий локдаун 12.11.2021

У Нідерландах три наступні тижні діятиме частковий локдаун, який передбачає обмеження соціальних контактів, роботи магазинів і кафе.

Меркель обговорила подальші кроки щодо Афганістану з Джонсоном і Рютте

Меркель обговорила подальші кроки щодо Афганістану з Джонсоном і Рютте 28.08.2021

Евакуація з Афганістану громадян європейських країн, місцевих працівників та осіб, що потребують захисту, має і надалі залишатися пріоритетом, вважають Анґела Меркель, Борис Джонсон та Марк Рютте.
Негода у Бельгії: число жертв зросло, понад сто уражених населених пунктів

Негода у Бельгії: число жертв зросло, понад сто уражених населених пунктів 17.07.2021

У країні підтвердили загибель внаслідок повеней щонайменше 24 людей, ще десятки осіб вважають зниклими безвісти. Негода зачепила близько 120 населених пунктів.
Коронавірус: у Нідерландах знову посилили протиепідемічні обмеження

Коронавірус: у Нідерландах знову посилили протиепідемічні обмеження 10.07.2021

Через стрімке зростання кількості заражень коронавірусом в Нідерландах закрили дискотеки й нічні клуби, а ресторанам дозволили працювати тільки до півночі. Обмеження триватимуть щонайпізніше до 13 серпня.
Меркель розчарована, що саміту ЄС із Путіним не буде

Меркель розчарована, що саміту ЄС із Путіним не буде 25.06.2021

Анґела Меркель вважає, що ЄС повинен мати змогу відстоювати свої інтереси перед Володимиром Путіним. Проти ідеї саміту ЄС із Росією виступили передусім Польща і країни Балтії. Публічно підтримала тільки Австрія.
Саміту ЄС-РФ не буде: як у Брюсселі обговорювали ідею зустрічі з Путіним

Саміту ЄС-РФ не буде: як у Брюсселі обговорювали ідею зустрічі з Путіним 25.06.2021

Лідери країн Євросоюзу провели другу частину стратегічної дискусії щодо Росії. Через пропозицію Німеччини та Франції подумати над самітом з Путіним, обговорення вийшло "жорстким" і "непростим". Репортаж DW.
Марк Рютте: Будапешт має приймати європейські цінності або вийти з ЄС

Марк Рютте: Будапешт має приймати європейські цінності або вийти з ЄС 24.06.2021

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте різко розритикував угорський закон, який обмежує поширення інформації про гомо- та транссексуальність серед дітей і молоді.
У Нідерландах послаблюють карантинні обмеження

У Нідерландах послаблюють карантинні обмеження 21.04.2021

У Нідерландах з 28 квітня послаблюють обмеження і скасовують нічну комендантську годину на тлі збереження у країні високого рівня заражень коронавірусом.
Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри Рютте

Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри Рютте 02.04.2021

У березні партія Марка Рютте перемогла на парламентських виборах. Утім нещодавно опозиція звинуватила його у дезінформації парламенту.
Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах

Партія Рютте лідирує на парламентських виборах у Нідерландах 17.03.2021

Згідно з оприлюдненим прогнозом, "Народна партія за свободу і демократію", яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте, здобуває найбільше мандатів у нижній палаті парламенту. Утім, Рютте не обійтися без союзників.
Прем'єр Нідерландів засудив безлади під час антикоронавірусних протестів

Прем'єр Нідерландів засудив безлади під час антикоронавірусних протестів 25.01.2021

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив заворушення, в які переросли антикоронавірусні протести в країні.
У Нідерландах запроваджують комендантську годину

У Нідерландах запроваджують комендантську годину 21.01.2021

Більшість членів парламенту Нідерландів підтримали намір уряду запровадити в країні комендантську годину через пандемію. На такий крок влада Нідерландів пішла вперше з Другої світової війни.
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