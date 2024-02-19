Рютте: Усе спрямоване на те, щоб Україна перемогла у війні

Після перемоги України, Заходу рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів разом із США та Росією щодо спільних домовленостей про безпеку, упевнений прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Європі необхідно посилено інвестувати у зміцнення обороноздатності, нарощувати виробництво озброєнь та робити більше для підтримки України. Про це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив в інтерв'ю DW у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

DW: Виступаючи у Мюнхені, президент України Володимир Зеленський сказав, що не треба запитувати Україну, коли закінчиться ця війна. Запитайте себе, чому російський президент Путін досі може її продовжувати. А ще, за словами Зеленського, Захід виявляє незрозумілу стриманість, не даючи Україні всього, що їй потрібне. Чи згодні ви з ним?

Марк Рютте: Він правий. Однак, на мою думку, Заходу вдалося за останні два роки зробити більше. Йдеться про постачання в Україну танків Leopard та іншого військового обладнання, яке було вкрай важливим для ведення бойових дій.

F-16 готують до передачі Україні

Наближається друга річниця російського вторгнення в Україну. Хоча війна почалася майже десять років тому. Принаймні останні два роки ми чули голоси експертів та політиків про те, що Захід має дати Україні все, що їй потрібне. Але це не відбувається. Чому?

Я гадаю, що це відбувається. Але, звісно, Україна хоче більшого. Візьмемо, приміром, Нідерланди. Ми вирішили після деяких дебатів відправити наші винищувачі F-16 до України. Разом із Данією, Великобританією та іншими країнами. Це масштабна подія, яку визнають і в Україні. Але, звісно, завжди будуть суперечки щодо наступної системи озброєнь: чи має вона поставлятися в Україну чи ні. Я думаю, що настрій на Заході такий, що ми маємо бути спрямовані на майбутнє і робити це.

Ви згадали F-16. Як триває підготовка українських пілотів і коли винищувачі передадуть Україні?

На даний момент все відбувається дуже швидко і ми готуємо літаки до передачі. Але точну дату я поки що назвати не можу.

"Годі нам стогнати і скиглити з приводу Трампа"

У Німеччині та інших європейських країнах точаться дискусії на тлі майбутніх президентських виборів у США. Трамп заявив, що може не підтримати деякі європейські країни, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону. Тепер обговорюється питання про те, що Європі потрібна своя ядерна зброя, щоб вона не залежала від США. Також лунають суперечки щодо того, що НАТО слід готуватися до можливої війни з Росією. Складається враження, що Захід радше готовий змиритися з поразкою України, але не віддати всю зброю, яку має зараз.

Насамперед я б сказав: "Годі нам стогнати і скиглити з приводу Трампа". Тому що ми не знаємо, хто буде наступним президентом США. Нам потрібно інвестувати в нашу оборону, різко нарощувати виробництво зброї та робити більше для підтримки України. Це не має жодного стосунку до Трампа. Це стосується США, Канади, Ісландії, Норвегії, Великобританії, ЄС, країн НАТО. Усім нам необхідно переконатися, що ми залишаємось у безпеці, що наші цінності захищені та наша оборона перебуває на належному рівні.

Зеленський єдиний, хто може ініціювати переговори з Росією

Тут у Німеччині під час "холодної війни" було розміщено значний контингент іноземних військ: американські, британські, французькі. Вони сприяли підтримці миру у Європі. Як ви вважаєте, коли війна в Україні закінчиться, війська НАТО можуть бути розміщені там? І чи відправили б Нідерланди свої війська в Україну?

Я гадаю, не варто забігати далеко вперед. Насамперед треба переконатися, що Україна переможе в війні, що Росія програє. І коли б не йшлося про переговори між Україною та Росією, єдиним, хто може ініціювати ці переговори, є Зеленський.

Якщо ця мить настане, нам у будь-якому випадку доведеться сісти за стіл переговорів разом із США та Росією щодо спільних домовленостей щодо безпеки між Заходом та Росією. Але це, боюся, станеться значно пізніше. І сьогодні я не можу просто міркувати про те, де чиї війська будуть розміщені.

Але якщо деякі частини України залишаться окупованими Росією, чи можуть війська Альянсу або якоїсь країни НАТО бути розміщені в Україні?

Усе, що ми робимо зараз, спрямоване на те, щоб Україна перемогла у цій війні. І я не хочу розмірковувати про будь-який інший результат.

За смерть Навального несе відповідальність Росія і Путін

Кілька днів тому стало відомо про смерть Олексія Навального. Як на це відреагували західні лідери, з якими ви спілкувалися?

Росія несе відповідальність за це. Путін несе за це відповідальність. Те, що сталося з Навальним, показує, що людяності, свободі, демократії, свободі преси немає місця в нинішній Росії.

Я думаю, смерть Навального - це ознака слабкості країни, цього президента та цієї адміністрації. Тому що президент не може дозволити навіть одній людині бути голосом надії для інших людей у його країні. Це жахлива новина для нас усіх. Але насамперед для його дружини, сім'ї та друзів.

Читайте також: Мюнхен. Підсумки - Зеленський, Навальний та підготовка до довгої війни