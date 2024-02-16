Навальний помер - росЗМІ

Російські державні пропагандистські агентства "ТАСС" і "Риа Новости" пишуть в п'ятницю, 16 лютого, з посиланням на офіційне повідомлення управління Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, що опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії.

Стверджується, що після прогулянки йому стало погано і він практично одразу втратив свідомість. На місце нібито негайно прибули медики установи, а також додатково викликали бригаду швидкої допомоги, але всі реанімаційні заходи виявились безрезультатними і лікарі констатували смерть Навального. Причини вже начебто встановлюють. Слідчий комітет РФ почав "перевірку".

Тим часом російський пропагандистський телеканал RT розповідає з посиланням на "джерела", що в Навального відірвався тромб.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявив журналістам, що президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про смерть Навального. Кремлівський пул журналістів анонсував "заяви Путіна".

Як пише "Медуза", адвокат Навального Леонід Соловйов повідомив "Новой газете", що нічого не коментує за рішенням сім'ї Навального. Своєю чергою у Telegram-каналі команди Навального написали, що ніяких підтверджень його смерті не мають.

Навальний був "засуджений" до 19 років колонії

Навального затримали 17 січня 2021 року на паспортному контролі, коли він прилетів у Москву з Берліна. Його відправили до колонії в лютому 2021 року після того, як оголосили винним у шахрайстві.

Тоді політика засудили до 2,8 року ув'язнення. У березні 2022 року Навального також визнали винним у шахрайстві та образі судді, призначивши дев'ять років колонії суворого режиму за сукупністю злочинів. У серпні 2023 року Навального засудили до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про створення "екстремістської спільноти". Такою спільнотою, за версією російської влади, був заснований ним "Фонд боротьби з корупцією".