Олексій Навальний - російський опозиціонер і засновник "Фонду боротьби з корупцією". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Навальний".

Олексій Навальний є російським опозиційним політиком, юристом, громадським діячем, блогером, засновником "Фонду боротьби з корупцією". Навальний відомий розслідуваннями про корупцію в Росії. У 2013 році Олексій Навальний отримав друге місце на виборах мера Москви. Він планував брати участь у виборах президента Росії в 2018 році, але ЦВК тоді не зареєстрував його через "незняту судимість". У наступні роки в Росії проти Навального було заведено низку адміністративних справ. 2020 року Навальний пережив замах, який було вчинено за допомогою речовини групи "Новачок", як встановили експерти Бундесверу та фахівці з Франції та Швеції. Після лікування та реабілітації в Німеччині, 17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії, його затримали в аеропорту й арештували. 2 лютого 2021 року суд у Москві відправив Навального на 2 роки й 8 місяців в колонію "за порушення збов'язання за умовним покаранням" у справі "Ів Роше". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.