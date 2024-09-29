The Insider: Навального могли отруїти в колонії

З постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Олексія Навального в колонії прибрали описи симптомів, які можуть свідчити про отруєння опозиціонера, з'ясувало видання The Insider.

Слідство могло приховати докази отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії "Полярний вовк" (ВК-3) за Полярним колом. Про це йдеться в матеріалі видання The Insider, опублікованому в неділю, 29 вересня.

Видання отримало доступ до двох версій постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписаних майором юстиції Олександром Варапаєвим. У першій ідеться, що 16 лютого 2024 року Олексій Навальний під час прогулянки раптово став почуватися недобре, повідомив про це, і його вивели із двору для прогулянок. Потім він ліг на підлогу і поскаржився "на різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунка, проявилися судоми, і він втратив свідомість".

Слова про біль у животі, блювоту і судоми відсутні в пізнішій, остаточній версії цієї ж постанови, зазначає The Insider. В описі "вилучених об'єктів" також фігурують "зразки блювотних мас", переданих на експертизу, водночас офіційно ні про експертизу, ні про цей симптом не повідомлялося.

Вдова політика Юлія Навальна раніше заявляла, що "в останні хвилини перед смертю він скаржився на гострий біль у животі". На думку лікаря Олександра Полупана, який лікував Навального в омській лікарні після отруєння "Новачком" у 2020 році, описані в документах симптоми можуть вказувати на те, що політика знову могли отруїти. На користь цієї версії свідчить і те, що влада довго не віддавала тіло і не допустила проведення альтернативної експертизи біоматеріалів, наголошує видання.

Прокуратура скасувала рішення не порушувати справу

3 вересня соратник Навального Іван Жданов написав у Telegram, що російська прокуратура скасувала рішення слідчого не порушувати кримінальну справу за фактом смерті опозиціонера. "Матеріал направлено у відділ із розслідування особливо важливих справ СУ СК Росії по ЯНАО (Ямало-Ненецькому автономному округу РФ. - Ред.)", - ідеться в постанові прокуратури округу, фотокопію якої виклав Жданов.

Водночас російський політик зазначив: це "не означає, що кримінальну справу порушать". "Це означає, що триватиме перевірка. Будуть думати, як по-інакшому представити вбивство Олексія Навального. Або будуть нескінченно довго проводити цю "перевірку", - вважає Жданов.

Лікарі вимагають розслідувати смерть Навального

Наприкінці серпня понад сто лікарів надіслали до Слідчого комітету РФ відкритого листа з вимогою порушити кримінальну справу і притягнути до відповідальності винних у смерті опозиціонера. "Очевидно, що смерть Олексія Навального сталася внаслідок недбалого виконання співробітниками ФСВП (пенітенціарної служби РФ. - Ред.) своїх обов'язків", - йшлося в цьому документі.

Медики нагадали, зокрема, що в постанові СК про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті політика, яку раніше оприлюднила його дружина Юлія Навальна, офіційною причиною загибелі опозиціонера назвали "комбіноване захворювання: гіпертонічна хвороба із судинними та органними ураженнями, дифузний міокардіосклероз, який ускладнився розвитком набряку головного мозку, фібриляції шлуночків серця, набряку легенів".

Такі ураження органів "розвиваються за тривалої гіпертонічної хвороби з вираженим підвищенням артеріального тиску", зазначають автори заяви. Вони вказали, що Навального регулярно відправляли до штрафного ізолятора, і що перед кожним таким випадком він мав проходити медогляд. На цій процедурі неминуче було б виявлене виражене підвищення артеріального тиску і "мала бути призначена гіпотензивна терапія", вважають лікарі.

"Однак гіпотензивна терапія Олексію призначена не була, його й далі регулярно відправляли в ШІЗО, попри наявні медичні протипоказання, що зрештою призвело (згідно з представленою постановою) до розвитку таких грізних ускладнень гіпертонічної хвороби, як набряк легень, набряк мозку, фібриляція шлуночків і смерть", - констатували автори відкритого листа.