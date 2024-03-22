ЄС запровадив санкції через смерть Навального

Під санкції Євросоюзу, зокрема, потрапили російські судді та працівники колоній. Рада ЄС також закликала владу РФ до негайного звільнення всіх політв'язнів.

Рада Європейського союзу затвердила у п'ятницю, 22 березня, санкції щодо 33 фізичних та двох юридичних осіб через смерть російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться на офіційному сайті ЄС .

Зазначається, що обмеження накладено через порушення прав людини і недбале ставлення до здоров'я Навального в російській в'язниці. Так, у списку опинилося багато працівників колоній і судді Басманного суду Москви Євген Ніколаєв і Наталія Дудар, які в різні роки ухвалювали рішення у справах Навального.

Також санкції наклали на Андрія Суворова, який засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму, і Кирила Никифорова, який відхилив його позов до виправної колонії №6 через 12 діб ШІЗО. Санкції застосовано також щодо директора виправної колонії №2, де був ув'язнений і помер Навальний, а також лікаря цієї колонії Олексія Лисюка.

Крім них, у списку опинилися виправні колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі в Тюменській області та №6 у Мелеховому Володимирській області. У рішенні Ради ЄС йдеться, що обидві колонії "відомі фізичним та психологічним тиском, повною ізоляцією, тортурами та насильством над ув'язненими". Санкції передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу та заморожування активів в ЄС у разі їх виявлення.

ЄС закликав РФ звільнити політв'язнів

У своїй заяві Рада Євросоюзу закликала також владу РФ до негайного звільнення всіх політв'язнів, які перебувають у в'язницях країни. "Повільне вбивство Олексія Навального кремлівським режимом яскраво нагадує, як він повністю нехтує людським життям", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель, додавши при цьому, що "Путін - це не Росія, а Росія - це не Путін", і що ЄС продовжуватиме підтримувати громадянське суспільство та незалежні голоси в РФ.

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Смерть Навального

Навальний помер 16 лютого у колонії "Полярний вовк" у селищі міського типу Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Російська влада заявила, що Навальному стало погано після прогулянки, а медики не змогли його реанімувати та констатували смерть. Соратники політика вважають, що його вбили.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поклав відповідальність за смерть Навального на президента РФ Володимира Путіна, зазначивши, що загибель опозиціонера є наслідком диктатури. Водночас, за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, смерть Навального була природньою, як наголошували в Росії.