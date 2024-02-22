Депутати Бундестагу: Смерть Навального - справа рук Путіна

Депутати німецького парламенту провели засідання, присвячене смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Вони переконані, що знають, хто вбив Навального, і говорили про це з трибуни.

Парламент Німеччини у середу, 21 лютого, за ініціативи трьох партій, що входять до урядової коаліції - "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН), Союзу-90/"Зелених" та "Вільної демократичної партії" (ВДП) - обговорив наслідки смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Засідання Бундестагу проходило під гаслом: "Репресії, переслідування, свавілля судів". Заяви німецьких депутатів про особисту причетність та відповідальність Володимира Путіна відрізнялися небувалою різкістю, а двоє депутатів навіть закінчили свої виступи знаменитою фразою: "Росія буде вільною", вимовленою російською мовою.

Від лібералів до соціал-демократів, від Зелених до консерваторів з "Християнсько-демократичного союзу"/"Християнсько-соціального союзу" (ХДС/ХСС) - під час годинного парламентського обговорення наслідків смерті головного опозиціонера Росії депутати від різних партій були єдині в одному: президент Росії Володимир Путін має пряме відношення до того, що сталося з Навальним. Більше того, не чекаючи висновків судових медиків та офіційних даних про причину смерті Олексія Навального, кілька депутатів німецького парламенту з трибуни однозначно заявили, що йдеться про вбивство лідера опозиції, а не просто про його смерть. Втім, хвилина мовчання на згадку про Олексія Навального під час обговорення в Бундестазі не оголошувалась.

Німецькі депутати звинуватили Путіна у вбивстві Навального

"Страх - це бізнес-модель Кремля, тому сміливість - його природний ворог", - сказав Омід Нуріпур (Omid Nouripour), співголова партії Союз-90/"Зелені", озвучивши також вимогу звільнити всіх політв'язнів у Росії.

"Навальний переміг страх, а Путін його боявся - і тому розпорядився вбити його", - сказав Норберт Реттґен (Norbert Röttgen), депутат від консервативного блоку ХДС/ХСС. Він закликав німецьких політиків до рішучіших дій з підтримки України. За його словами, військову перемогу України має бути оголошено метою німецької зовнішньої політики. Депутат закликав колег посилити підтримку української армії, розширити виробництво боєприпасів та перекрити лазівки для обходу санкцій ЄС щодо РФ. А також конфіскувати заарештовані за кордоном російські активи та передати їх на відновлення України. Крім того, депутат закликав назвати відповідний закон на честь російського опозиціонера, який загинув у колонії.

Своєю чергою соціал-демократ Франк Швальбе (Frank Schwalbe) закликав уряд ФРН полегшити біженцям із Росії отримання гуманітарних віз та політичного притулку.

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"Навальний - це ми": провокація правих популістів

А от представник правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" примудрився сказати дещо, що викликало шок та обурення інших парламентарів. Депутат від "АдН" Юрґен Браун (Jürgen Braun) порівняв свою партію з Навальним, а міністерку внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Feser) назвав "німецьким Путіним". За словами депутата, те, як німецька влада поводиться з правими популістами, нагадує йому поводження російської влади з прихильниками Навального. За словами Брауна, якби Навальний був німецьким політиком, його б виключили з партії за антиісламські висловлювання.

Ця провокаційна заява викликала обурення серед депутатів інших фракцій. Голова парламентського комітету з прав людини, депутатка від ВДП Рената Альт (Renata Alt) назвала ці заяви "ганебними". А депутат від ХДС Кнут Абрахам (Knut Abraham) у відповідь на слова Брауна назвав Росію "терористичною державою" та закликав уряд ФРН до подальшого суттєвого збільшення військових видатків.

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