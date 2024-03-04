Смерть Навального: 43 країни вимагають розслідування

Після смерті російського опозиційного політика Олексія Навального у колонії понад 40 країн закликали провести незалежне розслідування обставин трагедії. Російська влада має забезпечити можливість "незалежного та прозорого міжнародного розслідування його раптової смерті", заявила представниця ЄС у міжнародних організаціях у Женеві Лотте Кнудсен у понеділок, 4 березня.

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Під час виступу у Раді ООН з прав людини вона поклала головну відповідальність за смерть Навального на президента Росії Володимира Путіна. "Ми обурені смертю російського опозиційного політика Олексія Навального, головна відповідальність за яку лежить на президентові Путіні та російській владі", - заявила Кнудсен, виступаючи від імені 43 держав, зокрема країн ЄС, США, Великобританії, України, Австралії, Нової Зеландії, Канади та Норвегії.

За словами дипломатки, "несподівана і шокуюча смерть Навального є ще однією ознакою посилених і систематичних репресій у Росії". Вона висловила глибоке занепокоєння у зв'язку з "систематичним придушенням громадянського суспільства", а також репресіями проти політичної опозиції всередині Росії та за кордоном.

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Смерть Олексія Навального

Олексій Навальний, засуджений до тривалого ув'язнення, помер 16 лютого в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Росія заявляє, що 47-річний політик помер з "природних причин". Прихильники засновника Фонду боротьби з корупцією вважають, що його вбили. За час перебування в ув'язненні Навального 27 разів відправляли до штрафного ізолятора.

Тіло Олексія Навального видали його матері Людмилі Іванівні лише 24 лютого. До цього вона скаржилася на ультиматум слідчого комітету, який вимагав згоди на таємні похорони Навального без публічного прощання. Людмила Навальна відмовилася виконувати цю вимогу.

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Поховали Навального 1 березня у Москві на Борисівському цвинтарі. Незважаючи на погрози затримання, попрощатися з політиком прийшли тисячі людей. Москва нараховує близько 13 мільйонів мешканців.