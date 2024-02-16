Зеленський у ФРН: гарантії безпеки та нове озброєння

На зустрічі в Берліні президент України та канцлер Німеччини підписали угоду про безпеку між двома країнами. Не оминули увагою й новину про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

"Дозвольте почати з повідомлення, яке ми щойно отримали. З повідомлення про те, що пан Навальний помер у російській в'язниці". Це були перші слова, які виголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній із Володимиром Зеленським пресконференції за підсумками їхніх переговорів у Берліні 16 лютого.

Незадовго до цього глава німецького уряду та президент України підписали угоду про гарантії безпеки. Вона закріплює на папері військову допомогу, яку надає Німеччина Україні у відбитті російської агресії, та передбачає її надання у майбутньому у разі повторного нападу Росії на Україну.

Щольц: "Смерть Навального - розплата за його мужність"

"Це вкрай сумне повідомлення, - сказав Щольц далі. - Я зустрічав Навального тут у Берліні, коли він відновлював здоров'я після спроби його отруїти, і говорив йому про те, яка мужність потрібна, щоб повернутися до своєї країни. І, швидше за все, він своїм життям заплатив за цю мужність".

Померлий російський опозиціонер Олексій Навальний Фото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Щонайпізніше тоді, за словами канцлера, у Німеччині остаточно зрозуміли, чим є режим Путіна, в якому "людина, яка виступає з критикою і обстоює демократію, повинна побоюватися за свою безпеку і життя".

Ще різкіше висловився Володимир Зеленський. Він не сумнівається, що Олексія Навального у в'язниці вбили, і відповідальність за це покладає особисто на російського президента. "Путіну все одно, хто загине, аби зберегти свої позиції, - заявив Зеленський. - Саме тому він нічого не повинен зберегти. Він все має програти, все втратити і відповідати за скоєне, за всіх відправлених за ґрати та закатованих".

Нова військова допомога Німеччини Україні

Головною темою переговорів Шольца та Зеленського у Берліні була військова допомога Німеччини у відбитті Україною російської агресії. Канцлер навів такі цифри. У 2024 році в бюджеті ФРН заплановано 7,1 мільярда євро на закупівлю озброєнь та боєприпасів для ЗСУ. І ще шість мільярдів - на наступний період. Загальна сума вже використаних чи твердо запланованих видатків на військову допомогу Україні, за словами канцлера, становить 28 мільярдів євро. Це друге місце за обсягом допомоги Україні після США.

Під час переговорів у Берліні було досягнуто домовленості про ще один пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 мільярда євро. До нього входять, зокрема, 36 самохідних гаубиць, 120 тисяч артилерійських снарядів, ще дві системи ППО IRIS-T та ракети для них. Водночас Олаф Шольц звернувся безпосередньо і до Конгресу США із закликом ухвалити необхідні політичні рішення для того, щоб і надалі забезпечувати фінансову та військову підтримку України.

Україна отримає ще дві німецькі системи ППО Iris-T Фото: Air Force Ukraine

На подовження американської допомоги сподівається й Володимир Зеленський. Він вірить у те, що "більшість американців готові підтримувати Україну, розуміють, що Україна захищає не лише себе та Європу, а й спільні цінності". Зеленський бачить певні ризики, пов'язані з президентською передвиборчою кампанією в США, але тим важливіша для нього військова допомога, причому не лише Німеччини, але й інших європейських країн.

Зеленський: "Україна буде в НАТО"

Підписану у п'ятницю у Берліні угоду про безпеку канцлер Олаф Шольц назвав історичним кроком, значення цього документа, за його словами, неможливо переоцінити. "Він гарантує, що Німеччина і надалі надаватиме допомогу незалежній Україні у відбитті російської агресії доти, доки це буде потрібно, - зазначив він. - Крім того, ми надамо нашим українським партнерам допомогу у розбудові сучасних та обороноздатних збройних сил з тим, що стримати будь-який напад у майбутньому".

Володимир Зеленський та Олаф Шольц Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Володимир Зеленський також високо оцінив підписану угоду з Німеччиною, назвавши її "безпрецедентним документом". Хоча така домовленість ще в середині січня була досягнута з Великобританією. "Агресори мають ще до того, як розпочати свої злочинні напади, знати, що вони зазнають поразки", - заявив президент. Україна, за його словами, ще "ніколи не мала сильнішого і ціннішого документа, ніж підписаний сьогодні".

Угода покликана забезпечити безпеку України на той період, доки країна не стане повноправним членом НАТО, у чому Зеленський не сумнівається. Він розчарований тим, що на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі Київ не отримав офіційного запрошення до Альянсу, але твердо розраховує на це у майбутньому. "Україна буде в НАТО, це мені абсолютно зрозуміло", - заявив Зеленський.

Увечері п'ятниці на Володимира Зеленського чекають у Парижі, де між Україною та Францією також буде підписано угоду про гарантії безпеки.