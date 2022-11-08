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IRIS-T
Тема
Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T - одна з найсучасніших систем ППО німецького виробництва.
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Новини
10.01.2024
10 січня 2024 р.
ФРН продасть ракети IRIS-T Саудівській Аравії
04.01.2024
4 січня 2024 р.
Німеччина надала перший пакет допомоги Україні у 2024 році
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Докладно
ППО України: перегони на виживання під вогнем Росії
ППО України: перегони на виживання під вогнем Росії
Німецька промисловість налаштовується на затяжну війну в Україні. Однак політики зволікають з важливими рішеннями.
Політика
17.01.2024
17 січня 2024 р.
Поставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає?
Поставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає?
Влада ФРН хотіла б наростити допомогу Україні, але ВПК не в змозі виконати всі замовлення. Подробиці – у матеріалі DW.
Конфлікти
11.01.2024
11 січня 2024 р.
05:39 хв.
Навіщо Україні власні ЗРК, коли є Patriot і Iris-T?
Навіщо Україні власні ЗРК, коли є Patriot і Iris-T?
На посилення ракетного терору з боку РФ Київ відповів закликами посилити ППО України. Є надії й на власні ЗРК.
Технології
11.01.2024
11 січня 2024 р.
Масовані атаки РФ: наскільки це виснажує ППО України?
Масовані атаки РФ: наскільки це виснажує ППО України?
На скільки масованих атак росіянам ще вистачить ракет? І чи готова до таких навантажень українська ППО?
Конфлікти
03.01.2024
3 січня 2024 р.
10:14 хв.
Нова тактика ЗСУ під Бахмутом - відповідь на адаптацію Росії
Нова тактика ЗСУ під Бахмутом - відповідь на адаптацію Росії
Росія адаптувалася до тактики ЗСУ і покращила свій військовий потенціал, застерігають експерти. Чим відповість ЗСУ?
Конфлікти
22.11.2023
22 листопада 2023 р.
08:12 хв.
Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?
Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?
Як Росія змінює тактику обстрілів України напередодні зими і наскільки готова до цього українська ППО?
Конфлікти
24.10.2023
24 жовтня 2023 р.
07:59 хв.
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Конфлікти
17.05.2023
17 травня 2023 р.
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти
13.04.2023
13 квітня 2023 р.
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DW подає огляд деяких нових систем озброєнь, які Україна отримала чи може отримати найближчим часом від західних країн.
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20.01.2023
20 січня 2023 р.
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ППО України ефективно збиває дрони-камікадзе, але проти деяких типів ракет поки безсила. Як і чим ЗСУ обороняють небо?
Конфлікти
16.01.2023
16 січня 2023 р.
13:05 хв.
ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ
Володимир Зеленський - до США, а ЗРК Patriot - в Україну. Ці системи ППО Вашингтон має надати Києву найближчим часом.
Конфлікти
21.12.2022
21 грудня 2022 р.
06:16 хв.
Чи загрожує Україні нестача зброї
Запаси радянської зброї в Україні й поставки з країн НАТО обмежені. Київ покриває частину дефіциту за рахунок трофеїв.
Конфлікти
08.11.2022
8 листопада 2022 р.