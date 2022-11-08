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IRIS-T

Тема

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T - одна з найсучасніших систем ППО німецького виробництва.

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Новини

10 січня 2024 р.

ФРН продасть ракети IRIS-T Саудівській Аравії

4 січня 2024 р.

Німеччина надала перший пакет допомоги Україні у 2024 році

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Докладно

Зруйнований ракетним ударом з Росії будинок у Києві, фото 3 січня 2024 року

ППО України: перегони на виживання під вогнем Росії

ППО України: перегони на виживання під вогнем Росії

Німецька промисловість налаштовується на затяжну війну в Україні. Однак політики зволікають з важливими рішеннями.
Політика17 січня 2024 р.
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Поставки озброєння для України: ВПК Німеччини не встигає?

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Влада ФРН хотіла б наростити допомогу Україні, але ВПК не в змозі виконати всі замовлення. Подробиці – у матеріалі DW.
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Навіщо Україні власні ЗРК, коли є Patriot і Iris-T?

Навіщо Україні власні ЗРК, коли є Patriot і Iris-T?

На посилення ракетного терору з боку РФ Київ відповів закликами посилити ППО України. Є надії й на власні ЗРК.
Технології11 січня 2024 р.
Polen Bundeswehr schützt Stück der Nato-Ostflanke

Масовані атаки РФ: наскільки це виснажує ППО України?

Масовані атаки РФ: наскільки це виснажує ППО України?

На скільки масованих атак росіянам ще вистачить ракет? І чи готова до таких навантажень українська ППО?
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