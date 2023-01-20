Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

DW подає огляд деяких нових систем озброєнь, які Україна нещодавно отримала або може отримати найближчим часом від західних країн для протистояння російській агресії.

На американській військовій авіабазі Рамштайн у Німеччині в п'ятницю, 20 січня, відбулася чергова, вже восьма зустріч представників держав-учасниць Контактної групи з оборони України. На таких конференціях країни, що надають Києву військову допомогу, координують постачання вже виділених озброєнь та ухвалюють рішення про передачу ЗСУ нової зброї. Цього разу, серед іншого, ішлося про додаткові ракети класу "земля - земля", системи ППО, артилерійські установки. DW - про деякі види обіцяної Україні, а також нещодавно поставленої нової бойової техніки.

Ракети GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb)

США планують поставити Києву найновіші ракети класу "земля-земля", розроблені спільно концерном Boeing та шведською фірмою Saab. Дві істотні відмінності GLSDB (бомб малого діаметра наземного базування) - радіус дії та ціна.

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Ці ракети здатні вражати з точністю до одного метра цілі на відстані до 150 кілометрів, тобто майже удвічі більше, ніж найбільш далекобійні ракетні та артилерійські системи, які Україна має на даний момент. Розміщені, наприклад, під Херсоном, вони могли б діставати якщо не до окупованого Севастополя з тамтешньою базою російського Чорноморського флоту, то до Армянська та Красноперекопська на півночі Криму, а також західного узбережжя Азовського моря, зазначає тижневик Der Spiegel і доходить висновку, що російській армії довелося б у цьому разі відвести тилове забезпечення ще далі лінії фронту.

Володимир Зеленський брав участь у зустрічі в Рамштайні в режимі відеозв'язку Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Друга відмінність цих ракет - порівняно невисока ціна у 40 тисяч доларів за одиницю. Ракети, якими оснащено самохідні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System), приблизно удвічі дорожчі.

Система ППО IRIS-T

IRIS-T (Infra Red Imaging System) - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування. Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, вертольоти та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів.

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За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) - одна з найсучасніших. Її представили міжнародній публіці у 2014 році. Її компоненти - командний пункт, радар та пускова установка для восьми ракет - розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.

Система ППО IRIS-T SLM Фото: Diehl Defence

Про намір поставити Києву цю сучасну систему ППО канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив 1 червня 2022 року, виступаючи у Бундестазі. Тоді він сказав, що вона дасть Києву можливість "захистити ціле велике місто від російських повітряних ударів".

ЗРК Patriot

Як зазначає виробник системи ППО Patriot- американський збройовий гігант Raytheon - у характеристиці версії, що випускається зараз, цей комплекс може захищати від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, літаків і "інших загроз".

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Кожен ЗРК Patriot - це не просто одна установка, а по суті інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 кілометрів. Вона може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад два кілометри і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Система ППО Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Артилерійська установка Caesar

Caesar - це 155-міліметрова самохідна артилерійська установка виробництва французької компанії Nexter. В умовах реального бою вона використовувалася, зокрема, під час конфліктів у Афганістані, Малі та Іраку.

Її головною перевагою є висока мобільність, яка дозволяє перемістити артилерійську установку ще до того, як противник виявив її координати після залпу. Вже через 40 секунд після останнього пострілу вантажівка, на кузові якої закріплена гармата, може знову почати рух.

CAESAR уже використовують в Україні Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Для управління САУ Caesar потрібно від трьох до шести осіб. Підготувати до роботи її можна за 60 секунд. Дальність стрільби становить від 40 до 50 кілометрів.

Система ППО NASAMS

Система ППО під назвою The National Advanced Surface-to-Air Missile System - або скорочено NASAMS - спільно виробляється американським концерном Raytheon та норвезьким оборонним підприємством Kongsberg.

Ця наземна система ППО малої та середньої дальності ефективно захищає від атак дронів, ракет, вертольотів та літаків. Для використання в ній підходить ціла низка ракет стандарту НАТО з дальністю до 50 кілометрів і навіть модифіковані ракети класу "повітря-повітря", якими зазвичай оснащуються винищувачі.

Система ППО NASAMS Фото: Toms Kalnins/EPA-EFE

Для роботи з цими системами ППО українським військовим, однак, необхідно пройти широкий курс навчання.

Танки Leopard-2

Перед початком чергової зустрічі у "форматі Рамштайн" багато спостерігачів очікували, що на ній буде ухвалено принципове рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard 2 - або безпосередньо з Німеччини, або за її згодою на реекспорт з інших країн. Такого рішення ще не ухвалено, але воно, вочевидь, готується. Як заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), він наказав міністерству провести ревізію парку танків Leopard, які стоять на озброєнні Бундесверу або перебувають у виробників.

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Leopard-2 було запущено в серійне виробництво у 1978 році, кілька разів танк модернізували та вдосконалювали. Налагоджено також ліцензійне виробництво таких танків за кордоном. Загалом вироблено приблизно 3600 Leopard-2, з яких близько 2700 зараз на ходу. Досі у багатьох країнах світу на озброєнні перебуває і попередник цього танка - Leopard-1.

Екіпаж танку німецького виробництва Leopard-2 - чотири людини Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Танк Leopard-2 озброєний 120-міліметровою гладкоствольною гарматою, двома кулеметами калібру 7,62 міліметра, один з яких спарений з гарматою, а другий розрахований на поразку цілей, що летять. На ньому також можуть встановлюватися протитанкові ракетні комплекси та засоби димового маскування. Екіпаж - чотири людини.

Танк здатний вести стрільбу з гармати по рухомих і нерухомих цілях як з місця, так і на ходу, утримуючи приціл. Leopard-2 може долати рови шириною у три метри, а з додатковим оснащенням - переїжджати вбрід водні перешкоди глибиною до чотирьох метрів. Протягом 48 годин екіпаж надійно захищений усередині танка від наслідків застосування зброї масового ураження.