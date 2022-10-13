Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Німеччина поставила Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T. Цей ЗРК вважається одним із найсучасніших і може успішно захищати українські міста від російських ракет. DW - про характеристики та єдиний недолік IRIS-T.

Днями Україна, хоч і з певним запізненням, отримала з Німеччини одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони в світі, а саме ЗРК IRIS-T. Це - перша з чотирьох установок, що мають надійти в Україну в поточному й наступному році.

Для міністра оборони України Олексія Резнікова передача цього ЗРК знаменувала початок "нової ери в протиповітряній обороні" країни, про що він написав у Twitter, додавши, що ще більше систем схожого класу, а саме ЗРК NASAMS, має надійти в Україну зі США.

Версія системи протиповітряної оборони IRIS-T, що нині поставляється в Україну, є найсучаснішою й коштує близько 140 мільйонів євро за одиницю. Останні випробування цього комплексу проведено наприкінці 2021 року. Навіть Бундесвер Німеччини поки що не отримав жодної з таких новітніх систем. Утім, попередні версії цього ЗРК експортувалися до Швеції, Норвегії та Єгипту.

Тактико-технічні характеристики ЗРК IRIS-T

ЗРК IRIS-T - розробка компанії Diehl Defence з міста Уберлінґен на півдні Німеччини. Комплекс середнього радіуса дії IRIS-T розміщений на мобільному колісному шасі MAN й призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами й об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі - від літаків, гелікоптерів і безпілотників до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається з трьох компонентів: пускова установка з транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління.

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За даними виробника, самі зенітні керовані ракети оснащені інфрачервоними голівками самонаведенням та мають радіус застосування до 40 кілометрів по дальності та до 20 кілометрів по висоті. Радар комплексу IRIS-T має 360-градусний огляд на дистанції близько 250 кілометрів і задає загальний напрямок під час пуску зенітної ракети, перш ніж її інфрачервона голівка самонаведення захопить потрібну ціль.

Виробник стверджує, що найвища ефективність застосування цієї системи досягається завдяки комбінованому поєднанню її з системами ППО далекого радіусу дії, як-от американська Patriot PAC-3, що здатна вражати цілі на максимальних висотах.

Єдиний недолік

Утім, попри всі перелічені переваги цих систем щодо них є один вагомий недолік - решту комплексів Україна отримає не одразу. Звісно, українцям, котрі потерпають від тривалих масивних обстрілів своїх міст та об'єктів критичної інфраструктури, ця обставина оптимізму не додасть.

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Як повідомляла ще в липні німецька газета Welt am Sonntag, Україна просила в уряду Німеччини дозвіл на покупку одинадцяти таких систем ППО. Водночас Київ звернувся за фіндопомогою в розмірі 1,5 мільярда євро, що приблизно покрила б витрати на придбання цього виду оборонних озброєнь. Хоча канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) ще в червні пообіцяв передати Києву системи IRIS-T, перший такий комплекс Україна отримала тільки зараз. Ще три мають надійти в наступному році.