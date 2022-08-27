США замовили для України NASAMS на 200 мільйонів доларів

Контракт на закупівлю Сполученими Штатами для України систем протиповітряної оборони NASAMS на 200 мільйонів доларів має бути виконаний протягом року.

Армія США уклала контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України на майже 200 мільйонів доларів. Про це компанія повідомила 26 серпня.

Як зазначили в Пентагоні (міністерстві оборони США), контракт має бути виконаний до 23 серпня 2024 року.

Норвезькі системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) здатні вражати та знищувати літаки, безпілотники і крилаті ракети. Вони вважаються одними з найсучасніших та найнадійніших у світі. Саме їх використовують США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в американській столиці Вашингтоні.

1 липня США вперше оголосили, що передадуть Україні дві системи NASAMS. У Пентагоні кажуть, що вони будуть поставлені в жовтні-листопаді. Ще кілька систем NASAMS були включені до наступних пакетів військової допомоги США Україні. Про строки їхньої доставки публічно не повідомляється.

Понад 15 мільярдів військової допомоги з 2014 року

24 серпня, у День незалежності України, США оголосили про надання Києву військової допомоги на майже три мільярди доларів. Це був уже 20-й пакет допомоги за рік. Він став найбільшим траншем після повномасштабного вторгнення Росії пів року тому.

Загалом від моменту приходу до влади президента Джо Байдена США виділили близько 13,6 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, а з 2014 року - понад 15,6 мільярда доларів військової допомоги.

Крім того, в липні Палата представників Конгресу (нижня палата парламенту США) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік, який передбачає виділення мільярда доларів Україні на безпекову допомогу. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів.