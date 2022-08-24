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Президент США Джо Байден виступає на фоні зображення президента РФ Володимира Путіна
Виступ президента США Джо Байдена в червні на тлі зображення президента РФ Володимира Путіна Фото: Kevin Lamarque/REUTERS
КонфліктиСполучені Штати Америки

Пів року війни: США дадуть Україні найбільший транш допомоги

Степан Смишляєв
3 год. тому

До Дня незалежності України США оголосять про надання військової допомоги на три мільярди доларів. За ці кошти будуть укладені контракти на постачання боєприпасів, систем захисту, безпілотників.

https://www.dw.com/uk/ssa-dadut-ukraini-najbilsij-trans-vijskovoi-dopomogi-z-pocatku-vijni/a-62905745

США в середу, 24 серпня, у День незалежності України, оголосять про новий пакет військової допомоги Києву на суму близько трьох мільярдів доларів, що стане найбільшим траншем після повномасштабного вторгнення Росії пів року тому. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на американського чиновника.

Кошти виділятимуться в рамках програми фінансування американського міністерства оборони Ініціатива сприяння безпеці в Україні (USAI), що дозволить адміністрації президента США Джо Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не брати її з власних запасів країни.

За даними Reuters, новий пакет допомоги буде зосереджений на боєприпасах і системах захисту. В свою чергу агенція Associated Press пише, що гроші також підуть на фінансування контрактів на три типи безпілотників: дронів Puma, систем спостереження ScanEagle, а також вперше - британських безпілотників Vampire, які можуть запускатися з кораблів.

Допомога на майбутнє

Оскільки гроші підуть на фінансування контрактів із закупівлі озброєнь, на фронт вони можуть потрапити протягом року чи двох, зауважує АР. У свою чергу Reuters зазначає, що на закупівлю зброї та обладнання "може знадобитися кілька місяців".

На відміну від більшості попередніх траншів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоби допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборонну позицію, за словами офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

Попередні поставки США були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складах та може відправити в найкоротші терміни. Новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку України й надалі.

Більше десяти мільярдів допомоги від адміністрації Байдена

19 серпня США оголосили про надання Україні військової допомоги на 775 мільйонів доларів. До неї увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць 105-мм і 36 тисяч снарядів для артилерії, 15 безпілотних літальних комплексів ScanEagle для розвідки, тисяча протитанкових систем Javelin, 40 броньовиків із захистом від мін MRAP.

Це був вже 19-й транш із серпня 2021 року. Загалом після приходу до влади Джо Байдена США виділили близько 10,6 мільярда доларів на безпекову підтримку України, а з 2014 року - понад 12,6 мільярда доларів військової допомоги.

Крім того, в липні Палата представників Конгресу (нижня палата парламенту) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення мільярда доларів Україні на безпекову допомогу. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів.  

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