 США дають Україні ще чотири HIMARS і 600 дронів Phoenix Ghost | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2022

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Новини

США дають Україні ще чотири HIMARS і 600 дронів Phoenix Ghost

Україна отримає від США військову допомогу на ще 270 мільйонів доларів. Крім HIMARS і Phoenix Ghost, Київ отримає боєприпаси, протитанкові засоби та інше озброєння.

Реактивна система залпового вогню HIMARS

Реактивна система залпового вогню HIMARS

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.) з боєприпасами до них і 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost

До нового пакету військової допомоги на 270 мільйонів доларів, оголошеного міністерством оборони США 22 липня, увійдуть також чотири командно-штабні машини, 36 тисяч снарядів, протитанкові засоби, запчастини та інше обладнання.

З цієї суми 175 мільйонів доларів виділяються адміністрацією президента США, а 95 мільйонів - із фондів Ініціативи з підтримки України в галузі безпеки (USAI). У рамках допомоги з фондів  Вашингтон не постачає озброєння з запасів Пентагону, а закуповує його у промисловості.

З боку Білого дому це буде вже 16-й транш військової допомоги Україні за президентства Джо Байдена. Загальна сума безпекової допомоги Україні від початку роботи адміністрації Байдена складає близько 8,2 мільярда доларів. 

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Мільярд доларів США на безпеку України в 2023 році

14 липня Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік. Він передбачає виділення одного мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів.

Також законопроєкт передбачає здійснення нагляду за використанням допомоги Україні. 

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