США дають Україні ще чотири HIMARS і 600 дронів Phoenix Ghost

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Україна отримає від США військову допомогу на ще 270 мільйонів доларів. Крім HIMARS і Phoenix Ghost, Київ отримає боєприпаси, протитанкові засоби та інше озброєння.
Україна отримає від Сполучених Штатів Америки ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.) з боєприпасами до них і 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
До нового пакету військової допомоги на 270 мільйонів доларів, оголошеного міністерством оборони США 22 липня, увійдуть також чотири командно-штабні машини, 36 тисяч снарядів, протитанкові засоби, запчастини та інше обладнання.
З цієї суми 175 мільйонів доларів виділяються адміністрацією президента США, а 95 мільйонів - із фондів Ініціативи з підтримки України в галузі безпеки (USAI). У рамках допомоги з фондів Вашингтон не постачає озброєння з запасів Пентагону, а закуповує його у промисловості.
З боку Білого дому це буде вже 16-й транш військової допомоги Україні за президентства Джо Байдена. Загальна сума безпекової допомоги Україні від початку роботи адміністрації Байдена складає близько 8,2 мільярда доларів.
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14 липня Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік. Він передбачає виділення одного мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів.
Також законопроєкт передбачає здійснення нагляду за використанням допомоги Україні.
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