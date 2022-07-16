У Пентагоні не сумніваються у належному використанні Україною наданої зброї

Сполучені Штати Америки не відстежують надану Україні зброю, але не бачать ознак того, щоб вона пішла не за призначенням, заявив представник Пентагону під час брифінгу у п'ятницю, 15 липня.

"Ми не відстежуємо зброю. Ми знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись, окрім як для боротьби з росіянами", - сказав він у відповідь на запитання журналістки Fox News.

Військовик також додав, що США бачить "ефект" від ракетних систем залпового вогню HIMARS, про що говорять українські звіти з поля бою та відео.

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Як повідомлялось, раніше керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак запропонував народним депутатам України розглянути питання щодо створення тимчасової спеціальної комісії з контролю над використанням зброї, отриманої від партнерів України.

Звинувачення конгресменки

Єрмак зробив свою заяву на тлі суспільної дискусії, що розгорнулась після звинувачень з боку членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Американська конгресменка українського походження звинуватила Єрмака у зв'язках із Росією, а також вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї. Серед іншого, Спартц закинула Єрмаку навмисне затягування призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через свого заступника Олега Татарова (співробітник Міністерства внутрішніх справ у часи президентства Віктора Януковича, згодом фігурант розслідування Національного антикорупційного бюро, нині - відповідальний в ОП за правоохоронний напрям. - Ред.)

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Українське міністерство закордонних справ у відповідь звинуватило Спартц у спробах використати Україну у внутрішньополітичній боротьбі в США. МЗС назвало її заяви "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією".

У Державному департаменті США у відповідь на заяви Спартц зазначили, що не мають сумнівів у належному використанні Україною наданої зброї.