В Україні суд своїм рішенням ускладнив обрання голови САП

Окружний адміністративний суд міста Києва у понеділок, 20 грудня, скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на заміщення посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це йдеться на сайті суду.

Він мотивував своє рішення тим, що з липня 2015 року конкурсна комісія законом була позбавлена повноважень на затвердження порядку роботи комісії. При цьому законодавчо не було визначено органу, якому було б передано такі повноваження. Таким чином, суд констатував наявність прогалини в законодавстві. У повідомленні ОАСК зазначено, що справу розглядали за позовом колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро від червня 2021 року.

Поки що невідомо, як рішення суду позначиться на подальшому перебігу конкурсу на заміщення посади голови САП, яка вакантна з серпня 2020 року. Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП заплановані на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала б визначитися з переможцем. У Центрі протидії корупції вже наголосили, що ОАСК - суд першої інстанції, а отже його рішення не набувають законної сили до рішення апеляційної установи, якщо вердикт буде оскаржено.

ОП: Конкурс може відбутися вчасно

У Офісі президента також відреагували на постанову ОАСК, зазначивши, що рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності закону. "Уже зараз можна впевнено сказати, що п'ятий - завершальний - етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія", - йдеться на сайті ОП. Там також зазначають, що не бачать підстав для затягування конкурсу і очікують "на успішне завершення як цього етапу, так і загалом відбору керівника САП".

Раніше повідомлялося, що посли G7 закликали без зволікань обрати керівника САП. Водночас оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

САП без керівника

Попередній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. Відтоді не був призначений новий керівник, конкурс досі триває.

На посаду керівника САП нині претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова пояснювала, що у зволіканні з обранням глави САП є "суб'єктивні чинники окремих людей".

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