Посли G7 закликали без зволікань обрати керівника САП

Посли країн Великої сімки (G7) закликали українську сторону без зволікань завершити конкурсний відбір керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Комісія має "завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості", наголошують представники країн G7 у заяві, поширеній у соцмережі Twitter у четвер, 2 грудня.

"Незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежним cпеціалізованим антикорупційним прокурором, залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику", - йдеться у повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура без керівника

Попередній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. Відтоді не був призначений новий керівник, конкурс триває.

На посаду керівника САП нині претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Раніше планувалося, що уже цього тижня відбудеться завершальна співбесіда для цих двох претендентів, але її перенесли.

Читайте також: Назар Холодницький звільнився: що буде далі з САП?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на обрання керівника САП до кінця поточного року. Водночас генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що конкурс затягується через те, що комісія не може зібратися, і що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей". Як повідомлялося, чергове засідання комісії було заплановане на четвер, 2 грудня.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру було утворено у вересні 2015-го року. Це самостійний структурний підрозділ Офісу генпрокурора, який перейняв завдання щодо боротьби з корупцією. На САП покладені обов'язки з нагляду за розслідуваннями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також підтримка держобвинувачення та представництво інтересів українців і держави в судах за злочинами, пов'язаними з корупцією.

Читайте також: САП більше року без керівника: чому зривається конкурс