Керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький у п'ятницю, 21 серпня, повідомив про своє звільнення, опублікувавши відповідний наказ генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової у соцмережі Facebook.

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Згідно з документом, Холодницького звільнено від 21 серпня "у зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням".

У своєму дописі він подякував колективу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "за відданість справі, чесність та непідкупність". "14 років я віддав прокуратурі, з яких 5 років свого життя я повністю присвятив САП, про що не шкодую жодного дня", - наголосив Холодницький.

Він не уточнив, де працюватиме далі і лише додав в кінці допису "далі буде". Водночас, за даними співрозмовника видання "Українська правда", Холодницький не просто звільняється з САП, а взагалі йде з прокуратури.

Нагадаємо, у 2015 році Назар Холодницький став першим керівником новоствореної на той час Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нинішня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у травні опублікувала відео, у якому звинуватила керівництво і прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов'язків.