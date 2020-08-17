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Назар Холодницький

Тема

Назар Холодницький - колишній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

У Верховній Раді обрали сім представників до конкурсної комісії для обрання голови САП - це викликало гостру реакцію Заходу і активістів

Як зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу

Як зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу

Затвердження Верховною Радою членів комісії з обрання керівника САП викликала занепокоєння на Заході.
Політика18 вересня 2020 р.
У Верховній Раді обрали сім представників до конкурсної комісії для обрання голови САП - це викликало гостру реакцію Заходу і активістів

Рада не призначила членів комісії для обрання голови САП

Рада не призначила членів комісії для обрання голови САП

Верховна Рада не затвердила склад представників парламенту в комісії, яка обере голову САП.
Політика3 вересня 2020 р.
ЄС попередив Україну про проблеми з процедурою заміни голови САП

Україну попередили про проблеми щодо заміни голови САП

Україну попередили про проблеми щодо заміни голови САП

Євросоюз, країни G7 і Світовий банк письмово звернулися до української влади через процедуру заміни голови САП.
Політика3 вересня 2020 р.
Назар Холодницький звільняється з посади керівника САП

Холодницький звільнився: що буде далі з САП?

Холодницький звільнився: що буде далі з САП?

За три місяці до закінчення своєї каденції на посаді керівника САП Холодницький раптово написав заяву про звільнення.
Закон і право21 серпня 2020 р.
Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Назар Холодницький звільнився із САП

Назар Холодницький звільнився із САП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про своє звільнення.
Політика21 серпня 2020 р.
Ukraine Nationales Antikorruptionsbüro NABU

Антикорупційні активісти задоволені діяльністю САП і НАБУ

Антикорупційні активісти задоволені діяльністю САП і НАБУ

Антикорупційні активісти вважають, що САП і НАБУ 2020 року стали працювати краще. Водночас вони не задоволені темпами.
Суспільство17 серпня 2020 р.
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