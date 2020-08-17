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Назар Холодницький
Тема
Назар Холодницький - колишній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу
Як зміни у конкурсній комісії для САП загрожують безвізу
Затвердження Верховною Радою членів комісії з обрання керівника САП викликала занепокоєння на Заході.
Політика
18.09.2020
18 вересня 2020 р.
Рада не призначила членів комісії для обрання голови САП
Рада не призначила членів комісії для обрання голови САП
Верховна Рада не затвердила склад представників парламенту в комісії, яка обере голову САП.
Політика
03.09.2020
3 вересня 2020 р.
Україну попередили про проблеми щодо заміни голови САП
Україну попередили про проблеми щодо заміни голови САП
Євросоюз, країни G7 і Світовий банк письмово звернулися до української влади через процедуру заміни голови САП.
Політика
03.09.2020
3 вересня 2020 р.
Холодницький звільнився: що буде далі з САП?
Холодницький звільнився: що буде далі з САП?
За три місяці до закінчення своєї каденції на посаді керівника САП Холодницький раптово написав заяву про звільнення.
Закон і право
21.08.2020
21 серпня 2020 р.
Назар Холодницький звільнився із САП
Назар Холодницький звільнився із САП
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про своє звільнення.
Політика
21.08.2020
21 серпня 2020 р.
Антикорупційні активісти задоволені діяльністю САП і НАБУ
Антикорупційні активісти задоволені діяльністю САП і НАБУ
Антикорупційні активісти вважають, що САП і НАБУ 2020 року стали працювати краще. Водночас вони не задоволені темпами.
Суспільство
17.08.2020
17 серпня 2020 р.
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