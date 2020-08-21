 Верховна Рада не призначила членів конкурсної комісії для САП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

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Верховна Рада не призначила членів конкурсної комісії для САП

Верховна Рада України не затвердила склад представників парламенту в комісії, яка обере голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада не затвердила склад представників парламенту в комісії, яка обере голову САП

Верховна Рада не затвердила склад представників парламенту в комісії, яка обере голову САП

Депутати Верховної Ради України не затвердили склад представників парламенту в конкурсній комісії з проведення конкурсу на призначення нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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За прийняття відповідної постанови в цілому проголосував 221 депутат при мінімально необхідних 226. Законопроєкт підтримали 176 представників "Слуги народу", а також 22 депутати з ОПЗЖ, 9 з депутатської групи "Партія "За майбутнє", 11 представників депутатської групи "Довіра", два позафракційних депутати і один депутат від "Батьківщини". У свою чергу, представники "Голосу" і "Європейської солідарності" проголосували проти.

Як передає інформагенція "Українські Новини", до складу комісії повинні були увійти: професор кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Анна Власова, керівник і партнер адвокатського об'єднання "ГуДеГ" Андрій Гуджал, начальник відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ Олексій Дрозд, член Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права Віталій Куца, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету В'ячеслав Навроцький, професор кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету Богдан Романюк, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центрально державного педагогічного університету Євген Соболь.

Крім того, до складу відповідної комісії також мають увійти чотири особи, яких визначає Рада прокурорів.

Напередодні Євросоюз, країни G7 і Світовий банк письмово звернулися до української влади через процедуру заміни голови САП. Від неї залежить, чи отримає Україна 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, 21 серпня керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення. У наказі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової зазначається, що він звільнився за власним бажанням.

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