Захід попередив Україну про проблеми з процедурою заміни голови САП

Євросоюз, країни Великої сімки (G7) та Світовий банк письмово звернулися до Верховної Ради та Офісу президента України через можливі проблеми у проєкті рішення щодо нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яке Рада планує ухвалити. Про це в четвер, 3 вересня, повідомляє видання "Європейська правда", яке має в розпорядженні лист західних донорів та кредиторів України.

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За даними видання, звернення називається "стосовно комісії з вибору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Воно покликане попередити про можливі наслідки рішення українського парламенту про зміну складу згаданої комісії. Проєкт постанови №3839 з цього приводу внесений у порядок денний Верховної Ради на 3 вересня.

Як зауважує видання, цей документ, який формально стосується виключно рішення Ради, спрямували двом адресатам - голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та керівнику Офісу резидента України (ОПУ) Андрію Єрмаку. Лист підписали посли Європейського Союзу, Німеччини, Великобританії та регіональний директор Світового банку.

Представники західних донорів та кредиторів України наголосили, що антикорупційні зусилля української влади "були і залишаються (...) у центрі партнерства між міжнародною спільнотою та Україною", САП "є критично важливою частиною української антикорупційної архітектури", а тому "життєво важливою" є прозора та базована на відповідності критеріям процедура відбору нового керівника САП після відставки Назара Холодницького.

Згідно із законодавством, Рада має призначити членів комітету з відбору кадрів до складу САП. Постанова, винесена на голосування в Раді, пропонує замінити усіх сімох представників Ради та визначає кандидатів на заміну.

Зазначається, що автори листа до парламенту та ОПУ утрималися від оцінок цих кандидатів, але наперед позначили критерій, який визначатиме довіру до конкурсу на нового очільника САП. "За законом про прокуратуру, ключовим у цьому процесі є те, щоб комісія з відбору була (сформована із кандидатів) з високою репутацією зі значним досвідом у сфері протидії корупції". "Публічна довіра до процесу відбору (очільника САП) значною мірою залежатиме від складу цієї комісії з відбору", - йдеться у листі.

Автори документа наголосили, що чекають від Верховної Ради призначення "кандидатів із повністю відповідною кваліфікацією", щоби забезпечити довіру до обрання наступника Холодницького. "Наголос саме на антикорупційному досвіді у членів комісії зроблений через те, що Рада, усупереч українському законодавству, планує призначити по своїй квоті членів комісії, які взагалі не мають такого досвіду. Це наперед ставить питання до якості та відповідності відбору, вважають західні дипломати", - пише "Європейська правда" з посиланням на джерело.

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Раніше голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляв про відсутність такого досвіду у парламентських кандидатів на членство у комісії. Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: чотирьох представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та сімох делегованих Верховною радою. Таким чином, кандидати від Верховної Ради формують більшість складу САП.

Велика сімка наголошує на прозорості процедур

У свою чергу, посли країн Великої сімки опублікували у соцмережі Twitter заяву щодо ситуації навколо обрання нового керівника Антикорупційної прокуратури.

"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ", - нагадали посли G7 і додали, що це також важливо для якості життя українців та для ділового та інвестиційного клімату в Україні".

Посли G7 наголосили на необхідності "відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні продедури". Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що ця заява стосується обрання нового очільника САП.

Як зауважує видання, прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, 21 серпня керівник САП Назар Холодницький повідомив про своє звільнення. У наказі генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової зазначається, що він звільнився за власним бажанням.