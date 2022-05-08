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G7

Велика сімка (G7) неформальний міжнародний клуб розвинених індустріальних країн Заходу.

До Великої сімки входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США. Європейська Комісія має у Великій сімці статус спостерігача. Лідери країн Великої сімки збираються на регулярні саміти. Мета форумів полягає в обговоренні передусім питань світової економіки.

Лідери G7: Путін не повинен виграти війну проти України

Лідери G7: Путін не повинен виграти війну проти України 08.05.2022

"Неспровокована агресивна війна", яку Росія розв'язала проти України, принесла "ганьбу Росії та історичну жертву для її народу", йдеться у заяві Великої сімки.

Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку

Велика сімка пообіцяла Україні багатомільярдну підтримку 21.04.2022

Україна отримала й отримає до кінця року, а також в наступні роки понад 24 мільярди доларів додаткової підтримки від країн Великої сімки та міжнародної спільноти, запевнили міністри фінансів країн G7.
G7 забороняє інвестиції у ключові сектори економіки Росії

G7 забороняє інвестиції "у ключові сектори" економіки Росії 08.04.2022

Нові санкції Великої сімки також торкнуться держкомпаній, які виступають "основним драйверами" російської економіки, та військово-промислового комплексу РФ.
Країни Великої сімки не сплачуватимуть за російський газ у рублях

Країни Великої сімки не сплачуватимуть за російський газ у рублях 28.03.2022

Держави-члени G7 відхилили вимогу президента РФ Володимира Путіна платити за газ та нафту у рублях. Там вимагають від Москви дотримуватися підписаних контрактів.
Лідери G7 закликали міжнародні організації переглянути відносини з РФ

Лідери G7 закликали міжнародні організації переглянути відносини з РФ 24.03.2022

На тлі війни Росії в Україні не можна продовжувати відносини з РФ, ніби нічого не трапилось, заявили лідери Великої сімки. Вони закликали Путіна негайно припинити агресію в Україні.
Зеленський до Великої сімки: РФ треба відключити від GPS

Зеленський до Великої сімки: РФ треба відключити від GPS 24.03.2022

Під час виступу перед учасниками G7 Зеленський вимагав посилення санкцій проти Росії задля безпеки Європи, зокрема повного ембарго на торгівлю з РФ і відключення російських банків від глобальної фінансової системи.
З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС

З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС 23.03.2022

Через місяць після початку Росією війни проти України у Брюсселі відбудуться відразу три саміти - НАТО, Великої сімки та ЄС. На всіх виступатиме Володимир Зеленський.

G7 хоче завадити використанню криптовалют для ухиляння від санкцій щодо РФ

G7 хоче завадити використанню криптовалют для ухиляння від санкцій щодо РФ 02.03.2022

Після запровадження санкцій щодо причетних до російського вторгнення в Україну значно зросла кількість придбаної за рублі криптовалюти. G7 шукає можливість завадити ухилянню від санкцій.
Велика сімка: Росія має вплинути на ЛНР та ДНР для деескалації

Велика сімка: Росія має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації 20.02.2022

Країни Великої сімки стурбовані, що Росія може використати "постановочні інциденти" як привід для подальшого вторгнення в Україну. Москва має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації, зазначили у G7.
G7 погрожує РФ масштабними санкціями за напад на Україну

G7 погрожує РФ масштабними санкціями за напад на Україну 14.02.2022

Будь-яка подальша агресія Росії проти України наразиться на "негайну, скоординовану і потужну відповідь", заявили міністри фінансів країн Великої сімки.
Чого очікувати від головування Німеччини в G7

Чого очікувати від головування Німеччини в G7 03.01.2022

2022 року Німеччина перебрала на себе головування у Великій сімці. Серед головних тем - боротьба з пандемією та захист клімату. Але й відносини з Китаєм та Росією будуть на порядку денному.
Німеччина почала головувати у Великій сімці

Німеччина почала головувати у Великій сімці 01.01.2022

Концентрація на головному - так у Німеччині сформулювали цілі головування у G7. Зокрема, планується зміцнювати співпрацю для спільної політики щодо Росії.

Глава МЗС ФРН не бачить можливості для швидкого повернення РФ до складу G7

Глава МЗС ФРН не бачить можливості для швидкого повернення РФ до складу G7 30.12.2021

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок вважає, що Росія сама виключила себе зі складу Великої вісімки "за рахунок анексії Криму".
Невиправдана затримка: посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП

"Невиправдана затримка": посли G7 відреагували на проблеми з обранням керівника САП 22.12.2021

Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".
У G7 омікрон-варіант розглядають як найнебезпечнішу загрозу охороні здоров'я у світі

У G7 омікрон-варіант розглядають як найнебезпечнішу загрозу охороні здоров'я у світі 17.12.2021

Глави МЗС країн Великої сімки погодилися, що омікрон-варіант коронавірусу є найбільшою загрозою для здоров’я людей в усьому світі.
G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки

G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки 12.12.2021

Міністри закордонних справ країн Великої сімки стурбовані через концентрацію військ РФ біля українських кордонів, вимагають деескалації, а також попереджають, що у разі вторгнення наслідки для Москви будуть серйозними.

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