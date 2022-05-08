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Велика сімка (G7) неформальний міжнародний клуб розвинених індустріальних країн Заходу.
До Великої сімки входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США. Європейська Комісія має у Великій сімці статус спостерігача. Лідери країн Великої сімки збираються на регулярні саміти. Мета форумів полягає в обговоренні передусім питань світової економіки.
Посли країн Великої сімки висловили розчарування проблемами із затвердженням переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За їхніми словами, подальша затримка - "невиправдана".