Чого очікувати від головування Німеччини в G7

Велика сімка (G7) - це США, Канада, Японія, Франція, Великобританія, Італія та Німеччина. Коли групу було утворено в 1970-х роках, до неї увійшли сім найсильніших на той час промислових держав, головною темою роботи була економіка. Зараз Велика сімка передусім говорить про великі політичні теми, які можна вирішити лише спільно.

Естафета до Німеччини переходить від Великобританії

Багато з того, щодо чого велися розмови й переговори під час головування у Великій сімці Великобританії 2021 року, буде продовжено в новому році вже під головуванням Німеччини. Передусім подальша боротьба з коронавірусом, яка за два роки ще далека від свого завершення. Наприкінці листопада відбулася остання віртуальна зустріч міністрів охорони здоров'я G7. Під час саміту глав держав та урядів у червні в Лондоні було домовлено розподілити між країнами, що розвиваються, 2,3 мільярда вакцин від коронавірусу до кінця 2022 року. Німеччина - друга за обсягом країна-донор у міжнародній ініціативі COVAX.

Однією з центральних тем німецького головування була кліматична політика. У цьому голова МЗС країни Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не залишила жодного сумніву під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки в Ліверпулі. За словами Бербок, кліматична криза впливає на такі сфери, як мир і безпека, не лише для європейців, але й особливо для країн, що розвиваються.

2021 року Великобританія головувала у G7

"Ми можемо вірити в ілюзію, що Захід - це острів, але навіть на ньому рівень води зростатиме безупинно, якщо не діяти вже зараз, - заявила Бербок. - Тому спільне поводження з кліматичною кризою стане однією з головних тем нашого головування у G7".

Діалог із Китаєм

Але без Китаю країни Великої сімки не зможуть зупинити глобальне потепління. "Китай - наш партнер, партнер G7, - наголосила Бербок, маючи на увазі не лише захист клімату. - Багато глобальних питань можна вирішити лише спільно". Утім, як варто будувати відносини із авторитарним режимом у Пекіні, - питання, щодо якого у Великій сімці немає єдності. Президент США Джо Байден іще на останньому саміті в Лондоні закликав до жорсткішої політики щодо Китаю.

Голова німецького МЗС Бербок уже взяла участь в одній зустрічі колег із G7

Німецька міністерка Бербок називає Китай конкурентом та "багато в чому системним противником". Водночас вона наголошує: "Кооперація - найбільша заповідь у дипломатії та міжнародній співпраці, але на базі прав людини та міжнародних договорів". За її словами, потрібно жити з цією "зовнішньополітичною дилемою".

США - "найважливіший партнер"

Так само ситуацію бачить і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "У нашій політиці щодо Китаю ми маємо орієнтуватися на Китай, який існує в реальності", - сказав він під час своєї першої урядової доповіді перед Бундестагом у грудні. За словами німецького канцлера, "критичну ситуацію з правами людини" та "порушення універсальних норм" потрібно називати "своїми іменами". "Але це нічого не змінює в тому, що країна такого розміру та з такою історією, як Китай, відіграє центральну роль у міжнародному концерті народів", - сказав Шольц.

Під час німецького головування у Великій сімці має стати зрозуміло, що новий уряд країни має намір досягнути більшого, ніж вдалося досі в рамках "конструктивного діалогу". Та у форматі G7 це неможливо без США, це розуміє і Олаф Шольц. У глобальній конкуренції США - "найважливіший партнер", наголосив німецький канцлер.

Шольц очікує від Джо Байдена конкретних кроків

Партнер, від якого Німеччина чимало очікує. "Із президентом США Джо Байденом мене об'єднує переконання, що ліберальні демократії наново мають довести світові, що вони можуть надати кращі, справедливіші та чесніші відповіді на виклики 21-го століття", - каже Шольц. Це, за його словами, стосується і відносин між самими країнами Великої сімки. Уряд Німеччини, за словами канцлера, буде завжди виступати за багатосторонню співпрацю та її інституції.

Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі

Це стосується і Росії. Велика сімка пригрозила Москві "масштабними наслідками" у разі нападу на Україну. Маються на увазі передусім економічні санкції. "Будь-яке порушення територіальної цілісності (України. - Ред.) матиме високу ціну, і ми говоритимемо з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками однин голосом", - наголосив Олаф Шольц у Бундестазі, повторивши, таким чином, слова його попередниці на канцлерській посаді - Анґели Меркель (Angela Merkel).

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Головування у G7 як велике завдання світового масштабу

Німецький канцлер хоче й надалі робити ставку на переговори. З огляду на свою історію Німеччина "буде готовою знову й знову намагатися досягти порозуміння, вирватися зі спіралі ескалації".

Головування у Великій сімці - це "велике міжнародне завдання, яке ми маємо безпосередньо вирішувати", каже міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner), який організовуватиме зустріч міністрів фінансів G7. Подібну зустріч організовуватимуть також німецькі міністри закордонних справ, економіки та охорони здоров'я.

Саміт у Баварських Альпах

Кульмінацією німецького головування у G7 має стати саміт глав держав та урядів, запланований на 26-28 червня у замку Ельмау у Баварських Альпах. 2015 року це маленьке поселення в окрузі Гарміш-Партенкірхен вже приймало подібний захід.

"Це, звісно, хороше підтвердження того, що останнього разу все вийшло добре і залишило живі спогади в голів держав та урядів", - сказав відповідальний за проведення заходу бургомістр Томас Шварценберґер (Thomas Schwarzenberger) в інтерв'ю медіакомпанії BR.

2015 року в Ельмау вже відбувався саміт G7: на фото - тодішні канцлерка Німеччини Меркель та президент США Обама

"Але ми, звісно, також розуміємо, що це для нас знову означатиме багато роботи, як і для поліції, рятувальників та всіх причетних. Наступні шість місяців будуть дуже важкими", - каже мер. Замок Ельмау відповідає логістичним та безпековим вимогам до місця проведення саміту G7, кажуть у німецькому уряді.

Саміт ціною у 166 мільйонів євро

Розкішний п'ятизірковий готель із великими номерами для глав держав та урядів розташований в оточеній високими горами долині посеред лісу у важкодоступній місцевості. 2015 року навколишні дороги було розширено для поліцейських машин, крім того, побудували власне летовище та місце для посадки вертольотів.

Міністерство внутрішніх справ Баварії оцінює вартість саміту в 166 мільйонів євро. Майже 90 відсотків від цієї суми мають піти на заходи безпеки, зокрема на спорудження багатокілометрових парканів та супутникових комунікаційних систем. 2015 року безпеку на заході забезпечували 20 тисяч поліцейських зі всієї Німеччини, аби перетворити місце проведення саміту на фортецю. Навряд чи цього разу їх буде менше.