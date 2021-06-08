Глава МЗС Німеччини закликав G7 продемонструвати Росії й Китаю свою єдність

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав держави Великої сімки (G7) показати свою єдність, особливо перед Росією й Китаєм. "Якщо ми сміливо скористаємося можливістю, діятимемо одностайно та ефективно, тоді ми доведемо майбутню життєздатність нашої відкритої економічної та соціальної моделі, зокрема, Пекіну та Москві", - сказав глава МЗС Німеччини в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в п'ятницю, 11 червня, у день початку саміту G7.

Маас заявив, що настав час відновити відносини між найбільшими західними індустріальними країнами після завершення перебування Дональда Трампа на посаді президента США. "Сполучені Штати повернулися на міжнародну арену. Ми, європейці, говоримо: Ласкаво просимо назад! Ми були тут весь час", - зазначив Маас.

Нагадаємо, представники Великої сімки - Німеччини, США, Франції, Італії, Великобританії, Японії та Канади - здеруться на саміт у британському Корнуоллі. Основна тема триденної зустрічі - наслідки пандемії COVID-19, захист клімату та рідкісних видів тварин і рослин, зміцнення спільних демократичних цінностей. Для президента США Джо Байдена поїздка на цей саміт є першим офіційним візитом за кордон з моменту вступу на посаду.