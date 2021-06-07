Глава МЗС Німеччини Маас прагне тісніших відносин між ЄС і США

Настав час для тісної взаємодії між Європою та США, переконаний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав до тісніших трансатлантичних відносин. "Зараз настав час для тісної економічної та торговельно-політичної співпраці зі США", - наголосив Маас у вівторок, 8 червня, під час конференції з главами диппредставництв ФРН, повідомляє інформагенція AFP.
Німецький міністр додав, що задля цього Європа та США повинні швидко залишити позаду розбіжності та суперечки у двосторонніх відносинах. При цьому він зазначив, що у цьому контексті вже надходять "обнадійливі сигнали", наприклад, відмова Вашингтона від санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, а також запровадження мораторію на штрафні мита у суперечці між США та ЄС через державну підтримку авіагігантів Airbus та Boeing.
Окрім того, на думку Мааса, ФРН та ЄС мають стати сильнішими, щоб успішніше протистояти формуванню "ідеологічних блоків" Москви і Пекіна. "Такого роду формування ідеологічних блоків Німеччина і Європа зможуть подолати тільки з позиції власної сили - і, цілком зрозуміло, не з позиції політичного дистанціювання", - зауважив німецький міністр, цитує агентство "Інтерфакс".
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За його словами, Москва використовує "гібридні методи втручання", а Пекін - "все жорсткіше використовує тактику перетворення економічних залежностей в політичне підпорядкування".
Нагадаємо, президент США Джо Байден невдовзі здійснить поїздку до Європи. 11-13 червня він візьме участь у саміті лідерів країн Великої сімки у місті Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі англійського півострова Корнуолл, 14 червня Байден братиме участь у саміті НАТО у Брюсселі, 15 червня - у саміті ЄС-США. А на 16 червня у Женеві запланована зустріч Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.