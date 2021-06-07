Глава МЗС Німеччини Маас прагне тісніших відносин між ЄС і США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав до тісніших трансатлантичних відносин. "Зараз настав час для тісної економічної та торговельно-політичної співпраці зі США", - наголосив Маас у вівторок, 8 червня, під час конференції з главами диппредставництв ФРН, повідомляє інформагенція AFP.

Німецький міністр додав, що задля цього Європа та США повинні швидко залишити позаду розбіжності та суперечки у двосторонніх відносинах. При цьому він зазначив, що у цьому контексті вже надходять "обнадійливі сигнали", наприклад, відмова Вашингтона від санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, а також запровадження мораторію на штрафні мита у суперечці між США та ЄС через державну підтримку авіагігантів Airbus та Boeing.

Протистояти Китаю й Росії

Окрім того, на думку Мааса, ФРН та ЄС мають стати сильнішими, щоб успішніше протистояти формуванню "ідеологічних блоків" Москви і Пекіна. "Такого роду формування ідеологічних блоків Німеччина і Європа зможуть подолати тільки з позиції власної сили - і, цілком зрозуміло, не з позиції політичного дистанціювання", - зауважив німецький міністр, цитує агентство "Інтерфакс".

Читайте також: Байден хоче обговорити з Путіним порушення прав людини

За його словами, Москва використовує "гібридні методи втручання", а Пекін - "все жорсткіше використовує тактику перетворення економічних залежностей в політичне підпорядкування".

Європейське турне Байдена

Нагадаємо, президент США Джо Байден невдовзі здійснить поїздку до Європи. 11-13 червня він візьме участь у саміті лідерів країн Великої сімки у місті Карбіс-Бей на атлантичному узбережжі англійського півострова Корнуолл, 14 червня Байден братиме участь у саміті НАТО у Брюсселі, 15 червня - у саміті ЄС-США. А на 16 червня у Женеві запланована зустріч Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.