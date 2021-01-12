 ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Новини

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing

Суперечка через державну підтримку авіагігантів тривала 15 років і призвела до запровадження мит, які коштували сторонам мільярди доларів США.

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президент США Джо Байден у п'ятницю, 5 березня, під час телефонної розмови домовилися про врегулювання давньої суперечки у питанні конкурентної боротьби авіагігантів Airbus і Boeing.

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Як заявила президентка Єврокомісії, Європейський Союз і Сполучені Штати на знак доброї волі до відновлення трансатлантичних відносин "вирішили призупинити дію всіх мит, запроваджених в контексті суперечок між Airbus і Boeing як на авіаційну, так і на неавіаційну продукцію спершу на період в 4 місяці".

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"Це чудова новина для бізнесу і промисловості по обидва боки Атлантики і дуже позитивний сигнал для нашого економічного співробітництва в найближчі роки", - додала фон дер Ляєн.

Як відомо, суперечка між Брюсселем і Вашингтоном щодо державної підтримки двох найбільших авіабудівних компаній світу - європейського консорціуму Airbus та його американського конкурента Boeing - триває вже 15 років.

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В рамках суперечки обидві сторони запровадили мита на авіаційні та неавіаційні товари на мільярди доларів.

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