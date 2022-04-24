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Boeing

The Boeing Company - американська літакобудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Boeing".

Американська компанія The Boeing Company вважається найбільшим у світі виробником цивільних та військових літаків та гелікоптерів, а також космічної техніки. Штаб-квартира компанія розташована в Чикаго. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook 24.04.2022

ФРН може закупити у США гелікоптери Boeing CH-47F Chinook на суму 5 мільярдів євро, пише Bild am Sonntag. Остаточно рішення поки не ухвалене, повідомили у мінобороні ФРН.
В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ

В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ 07.04.2022

Літаку Boeing 747 не дали дозвіл на зліт через санкції проти РФ за війну в Україні. За кожен день простою аеропорт стягує 1200 євро.
Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії

Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії 02.03.2022

Західні бренди припиняють роботу в Росії через або на тлі війни, яку Москва розв'язала в Україні.
Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу 06.01.2022

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним - для авіакомпаній, виробників літаків та операторів аеропортів. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.
Коронавірус: компанія Boeing зобов'язала співробітників вакцинуватися

Коронавірус: компанія Boeing зобов'язала співробітників вакцинуватися 13.10.2021

Рішення про обов'язкову вакцинацію у Boeing ухвалили з огляду на розпорядження президента США Джо Байдена про імунізацію держслужбовців та співробітників великих компаній.

Нехай РФ скаже правду: про що говорять в суді родичі жертв MH17

"Нехай РФ скаже правду": про що говорять в суді родичі жертв MH17 07.09.2021

У Гаазькому суді поновилися слухання у справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing. На процесі виступають родичі жертв тієї трагедії. Що вони розповідають і чого хочуть?
Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку 06.09.2021

Через сім років після катастрофи Boeing над Донбасом Гаазький суд розглядає по суті справу проти трьох росіян і українця. Настав емоційний день у процесі - виступи родичів загиблих.
Росія подала проти України позов до ЄСПЛ через Донбас, Boeing і російську мову

Росія подала проти України позов до ЄСПЛ через Донбас, Boeing і російську мову 22.07.2021

Росія закидає Україні, зокрема, відповідальність за загибель мирного населення, збиття літака рейсу MH17 на Донбасі та водну блокаду Криму.
Суд у справі MH17: захисту Пулатова закидають затягування процесу

Суд у справі MH17: захисту Пулатова закидають затягування процесу 24.06.2021

На засіданні Окружного суду Гааги у справі про збитий над Донбасом Boeing, що виконував рейс MH17, обговорювали клопотання адвокатів підсудного Олега Пулатова. Обвинувачення просить їх відхилити.
Boeing виділить мільйони доларів близьким жертв катастроф 737 MAX

Boeing виділить мільйони доларів близьким жертв катастроф 737 MAX 23.06.2021

Створення фонду підтримки родин жертв двох авіакатастроф стало частиною угоди, яку Boeing уклав з мін'юстом США, щоб уникнути кримінального переслідування.
ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing

ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing 15.06.2021

Євросоюз та США погодилися відмовитися на 5 років від застосування штрафних мит у суперечці щодо державної допомоги Airbus та Boeing.
Сушка вальнула Боїнг: перші фейки і перші години після аварії MH17

"Сушка" вальнула "Боїнг": перші фейки і перші години після аварії MH17 11.06.2021

В окружному суді Гааги вивчили переговори сепаратистів до і після удару по Boeing-777, а також шлях ЗРК "Бук" назад в РФ.
З Росії до України: суд показав шлях Бука, який збив Boeing

З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing 10.06.2021

У Гаазькому суді у справі про збитий Boeing показали, як сепаратисти отримали систему ППО з Росії, за допомогою якої над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.

Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021) 09.06.2021

У суді в Нідерландах представлено докази того, що літак рейсу MH17 зазнав катастрофи внаслідок вибуху від влучання ракети "Бук". За словами судді, немає нічого, що вказувало б на інший сценарій розвитку трагічних подій у небі над Донбасом.

Як Бук зі Сніжного збив Boeing: у суді показали докази проти Росії

Як "Бук" зі Сніжного збив Boeing: у суді показали докази проти Росії 08.06.2021

На судовому процесі в Нідерландах розпочали представлення матеріалів справи про збитий Boeing, зокрема доказів, які вказують, що лайнер був збитий ракетою "Бук" з контрольованої сепаратистами території України.
Справа про збитий MH17: розгляд у суді по суті - що важливо знати

Справа про збитий MH17: розгляд у суді по суті - що важливо знати 07.06.2021

Суд у Гаазі 7 червня розпочав розгляд справи по суті про збитий над Донбасом у 2014 році малайзійський Boeing, що виконував рейс MH17. Найважливіше про гучний судовий процес - в огляді DW.
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