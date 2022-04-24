Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
The Boeing Company - американська літакобудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Boeing".
Американська компанія The Boeing Company вважається найбільшим у світі виробником цивільних та військових літаків та гелікоптерів, а також космічної техніки. Штаб-квартира компанія розташована в Чикаго. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У суді в Нідерландах представлено докази того, що літак рейсу MH17 зазнав катастрофи внаслідок вибуху від влучання ракети "Бук". За словами судді, немає нічого, що вказувало б на інший сценарій розвитку трагічних подій у небі над Донбасом.