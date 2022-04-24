The Boeing Company - американська літакобудівна компанія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Boeing".

Американська компанія The Boeing Company вважається найбільшим у світі виробником цивільних та військових літаків та гелікоптерів, а також космічної техніки. Штаб-квартира компанія розташована в Чикаго. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.