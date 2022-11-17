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Звільнені території України
Енергетична криза
16 фото
ПолітикаУкраїна
Михайло Бушуєв
17 листопада 2022 р.
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Близькі теми

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Топтема

Учасники саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

На саміті АТЕС більшістю засудили війну РФ проти України

Політика1 год. тому
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Україна отерпає від гострого дефіциту боєприпасів для німецьких "Гепардів".

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Німеччина знайшла альтернативу швейцарським боєприпасам

Політика21 год. тому
Генасамблея ООН, архівне фото

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Чи можна змусити Росію сплачувати репарації Україні?

Конфлікти22 год. тому
26 вересня 2021 року на виборчих дільницях у Берліні вишиковувалися черги та панував хаос

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Чому у Берліні пройдуть перевибори до земельного парламенту

Закон і право23 год. тому
Заробітчани на будівництві стадіону Лусаїл

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Скільки людей загинуло на будівництві у Катарі?

Політика18 листопада 2022 р.
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Три роки в полоні "ДНР"

Три роки в полоні "ДНР"

Конфлікти18 листопада 2022 р.24:13 хв.
Symbolbild: Getreidefelder in der Ukraine

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Україна хоче зробити "зернову ініціативу" безстроковою

Політика18 листопада 2022 р.
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