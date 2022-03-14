MH17 - колишній пасажирський рейс авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама до Куала-Лумпур.

Літак Boeing 777 рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines упав на сході України в 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Жертви походили з 17 країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії. Такого висновку дійшла міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року. До слідчої групи входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.