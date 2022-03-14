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MH17

MH17 - колишній пасажирський рейс авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама до Куала-Лумпур.

Літак Boeing 777 рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines упав на сході України в 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Жертви походили з 17 країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії. Такого висновку дійшла міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року. До слідчої групи входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.

Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17

Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17 14.03.2022

Міжнародну організацію цивільної авіації просять встановити, чи несе відповідальність Росія за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році. У разі підтвердження Нідерланди та Австралія вимагатимуть від Росії компенсації.
Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну 12.02.2022

Останній рейс авіаліній до Києва було заплановано цієї ночі, його скасували.
Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії

Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії 27.01.2022

ЄСПЛ розглянув питання щодо прийнятності позову "Україна та Нідерланди проти Росії" про відповідальність за катастрофу "Боїнга-777", збитого в небі над Донбасом. Сторони виклали свої позиції.
Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених

Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених 22.12.2021

Прокуратура Нідерландів завершила оголошення обвинувального висновку у справі збитого "Боїнга-777" "Малайзійських авіаліній". У засіданні оголошено перерву до 7 березня.
Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних

Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних 20.12.2021

На суді у справі про "Боїнг-777", збитий у небі над Донбасом, прокуратура Нідерландів почала зачитувати обвинувальний висновок щодо чотирьох підсудних із РФ та України.
MH17: Голландські прокурори вважають, що Бук мав уразити український літак

MH17: Голландські прокурори вважають, що "Бук" мав уразити український літак 20.12.2021

На думку нідерландської сторони обвинувачення, "Буком", яким збили пасажирський літак MH17, мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.
MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка

MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка 08.12.2021

Мін'юст Росії відмовив нідерландському суду в опитуванні Сергія Мучкаєва, командира бригади ЗС РФ, на озброєнні якої знаходився "Бук", яким збили літак. Четверо обвинувачених знову не прийшли на засідання.
Нехай РФ скаже правду: про що говорять в суді родичі жертв MH17

"Нехай РФ скаже правду": про що говорять в суді родичі жертв MH17 07.09.2021

У Гаазькому суді поновилися слухання у справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing. На процесі виступають родичі жертв тієї трагедії. Що вони розповідають і чого хочуть?
Суд у справі про збитий MH17 зможе оголосити свій вирок наприкінці 2022 року - суддя

Суд у справі про збитий MH17 зможе оголосити свій вирок наприкінці 2022 року - суддя 06.09.2021

Нині суд зарезервував три можливих дати для виголошення вироку в справі MH17, остання дата - 15 грудня 2022 року, повідомив суддя Гендрік Стейнгаус.

Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновилися слухання у справі про збитий над Донбасом "боїнг" MH17. Це найемоційніша частина процесу, адже виступають родичі жертв авіакатастрофи. Ось як звернулася до росіян одна з родичів загиблих.
У Нідерландах відновився суд у справі про збиття літака рейсу МН17

У Нідерландах відновився суд у справі про збиття літака рейсу МН17 06.09.2021

На судовому процесі у справі про збиття літака рейсу МН17, що відновився в Нідерландах, слово нададуть родичам загиблих.
Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (відео)

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (відео) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?

Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку 06.09.2021

Через сім років після катастрофи Boeing над Донбасом Гаазький суд розглядає по суті справу проти трьох росіян і українця. Настав емоційний день у процесі - виступи родичів загиблих.

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (06.09.2021) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?

Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17

Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17 02.09.2021

За даними слідчих, саме з Курська відправили ЗРК "Бук", який збив малайзійський літак. Слідчі попросили жителів міста надати будь-які фото- і відеоматеріали, що стосуються справи.
Росія подала проти України позов до ЄСПЛ через Донбас, Boeing і російську мову

Росія подала проти України позов до ЄСПЛ через Донбас, Boeing і російську мову 22.07.2021

Росія закидає Україні, зокрема, відповідальність за загибель мирного населення, збиття літака рейсу MH17 на Донбасі та водну блокаду Криму.
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