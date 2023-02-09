Прокурорка Нідерландів: Путін - підозрюваний у справі MH17

Володимира Путіна можуть притягти до суду у справі про збиття лайнера MH17, коли він перестане бути президентом РФ, розслідування не закрите, а лише призупинено. Про це в інтерв'ю DW із прокуроркою Нідерландів.

На найближчі 10 років вжито всіх заходів, щоб у будь-який момент відновити розслідування у справі про катастрофу Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом 17 липня 2014 року, кажуть слідчі Об'єднаної слідчої групи (JIT). Утім, напередодні, 8 лютого 2023 року, їм довелося визнати, що всі наявні в них можливості вичерпано, нових звинувачень, окрім тих, які вже було озвучено, висунуто не буде, а далі розслідування вести неможливо. Тим самим заочний довічний вирок двом росіянам і громадянину України, ухвалений 18 листопада 2022 року, залишиться поки що єдиним.

На Росію в Гаазі, можливо, і чекають нові суди у справі про рейс MH17, проте нескоро. Але якщо все ж таки це станеться, то першим, кому можуть висунути звинувачення, може стати президент РФ Володимир Путін, заявила в інтерв'ю DW заступниця головного прокурора Нідерландів і членкиня Об'єднаної слідчої групи Дігна ван Буцелер.

Заступниця головного прокурора Нідерландів Дінга ван Буцелер Фото: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP

DW: Багато хто чекав, що Ви назвете нових підозрюваних. Імена пролунали - Ви назвали й командира 53-ї бригади ППО в Курську Сергія Мучкєєва, і генерала ФСБ Андрія Бурлаку, і міністра оборони РФ Сергія Шойгу, і навіть президента Володимира Путіна. Але нікому з них не було висунуто обвинувачення. Хто вони тепер з юридичної точки зору - все ще підозрювані?

Дігна ван Буцелер: Ще Сурков (колишній помічник президента РФ Владислав Сурков. - Ред.). Так, чи підозрювані вони? Якщо подивитися на факти, які ми знайшли, то так, ми говоримо, що стосовно деяких із них у нас є вагомі підстави вважати, що їх можуть притягнути до відповідальності. Це - Путін, можна сказати, що він підозрюваний, але ми не можемо притягнути його до відповідальності, бо в нього імунітет. Крім того, докази ще не зібрані повністю, у нас немає всіх елементів доказової бази.

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Щодо деяких інших фігурантів ми зазначаємо, що поки що залишається відкритим питання, чи можуть вони бути притягнуті до відповідальності, бо ми не маємо чіткого уявлення, чи брали участь вони (в ухваленні рішень щодо постачання ЗРК "Бук", який збив Boeing. - Ред.), хоча в них були відповідні повноваження сказати "так" чи "ні". Ось, наприклад, Сергій Шойгу. Ми бачимо, що він був причетний, але, коли ми проаналізували всі свідчення, виникло питання, а чи був він тим, хто може ухвалити рішення, чи це був хтось вищий, тобто Путін.

І отримані нами перехоплення телефонних розмов, і вся отримана нами інформація вказує насамперед у бік саме пана Путіна, а не Шойгу. Ми дивилися, чи достатньо доказів, щоб вважати відповідальним кожного з фігурантів. Можна сказати, що вони несуть моральну відповідальність? Так, звісно. Але з юридичної точки зору потрібні конкретні дії (з їхнього боку. - Ред.), а також наявність посади в ланцюзі ухвалення рішень, що уповноважила їх. Ми, проаналізувавши роль кожного, дійшли висновку, що наразі ми не можемо висунути обвинувачення іншим фігурантам.

У чому, зокрема юридичний, сенс називати імена цих людей, щоб оприлюднити їхню роль у конфлікті?

У нас є національні та міжнародні зобов'язання повідомити найближчим родичам, а також широкому загалу про підсумки нашої роботи, тому що, розумієте, триває кримінальне розслідування, і найближчі родичі мають право знати. Але те ж саме стосується і широкого загалу. Потім, ми вирішили не називати імен непублічних осіб. Тому ми не назвали імена членів екіпажу (ЗРК "Бук". - Ред.). Але якщо йдеться про міністра оборони або про президента Російської Федерації, то ми змушені назвати їхні імена, тому що є тільки один президент і тільки один міністр оборони.

Але Ви знаєте, хто сидів у "Буку" і запустив ракету по "Боїнгу"?

Так, ми сказали, що знаємо імена трьох осіб, що в нашому розслідуванні є троє тих, котрі можуть бути членами екіпажу, але це інформація з других рук, ми знайшли якісь свідчення, але недостатні, щоб сказати, що в нас є переконливі докази того, що саме вони були членами екіпажу.

Повернуся до того, що Ви сказали. Володимир Путін є в цьому розслідуванні підозрюваним у юридичному сенсі - правильно?

Так, це правильно.

І його може бути притягнуто до відповідальності, коли не буде главою держави. Це справді так?

Якщо він не глава держави, то в нього немає імунітету. У цей момент ми оцінимо, який вигляд має наше розслідування і яку інформацію на цей момент ми маємо в своєму розпорядженні, щоб вирішити, чи можемо ми пред'явити йому обвинувачення, чи ні.

Ви сказали, що з тих чи інших причин - приміром, із формальних, як-то імунітет військовослужбовців іншої держави - Ви не змогли досягти планки, яка дала б змогу висунути обвинувачення. Щодо кого цієї планки Ви зможете досягти швидше за все?

Щодо деяких фігурантів ми дійшли висновку, що у нас немає або недостатньо доказів, а щодо інших ми використовуємо слово "вагомі підстави", наприклад, щодо президента РФ. Таким чином, тут ми ближче, ніж в інших випадках. Але ми завжди повторюємо: у цій справі так багато родичів загиблих і перед ними ми зобов'язані виконати зобов'язання - якщо ми передаємо справу до суду, то докази мають витримати перевірку.

Чи важко було сказати родичам, що на цьому переслідування відповідальних закінчується, принаймні на якийсь час. І що ви відчували наприкінці?

Не те щоб усе закінчилося, але на якийсь час усе призупинилося. І так, це було важко для найближчих родичів, тому що хочеться, щоб можна було розповісти їм усе і відповісти на всі їхні запитання. Те, що ми змушені призупинити розслідування, означає, що відповісти на всі їхні запитання я не можу. У цьому сенсі було важко, і в цьому сенсі вони були розчаровані. Але вони виявили повагу до нас і зрозуміли, що ми зробили все, що змогли, і що всі інші відповіді - у Росії.