Збиття MH17: суд дав трьом з чотирьох обвинувачених довічне

Окружний суд Гааги виніс вердикт у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Трьох з чотирьох обвинувачених визнали винними у катастрофі.

Окружний суд Гааги у четвер, 17 листопада, виніс вердикт у справі щодо збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, заочно засудивши трьох з чотирьох обвинувачених до довічного ув'язнення.

Винними у вбивстві 298 осіб, які перебували на борту літака авіакомпанії Malaysia Airlines, були визнані двоє росіян - колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) і генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий) - та громадянин України Леонід Харченко (Крот).



Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов (Гюрза) - був визнаний невинуватим.

Гіркін на момент катастрофи "Боїнга" обіймав найголовнішу військову посаду у структурах сепаратистів, яких підтримували з Росії. Дубинський був тоді його заступником, Пулатов був заступником Дубинського, а Харченко підпорядковувався Пулатову.

Суд відбувався за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку. Прокуратура Нідерландів вимагала довічного ув'язнення для всіх чотирьох.

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Процес у справі про збиття MH17

У суді за час процесу було продемонстровано залишки лайнера і ракети, що уразила його, з унікальним серійним номером, дані супутників і радарів, а також фото- і відеозйомки того, як ймовірне знаряддя злочину - зенітно-ракетний комплекс "Бук" - транспортували до місця пострілу та назад. Крім того, обвинувачення представило суду свідчення та перехоплення телефонних переговорів між підозрюваними у причетності до катастрофи MH17.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідує Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Ця слідча група дійшла висновку, що літак збила ракета серії 9М38, випущена ЗРК "Бук", який перебував на території, підконтрольній проросійським силам. Слідчі встановили, що "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади протиповітряної оборони РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його транспортували назад через кордон на територію Росії. РФ свою причетність до катастрофи "Боїнга" заперечує.

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