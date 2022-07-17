 Вісім років після збиття MH17: ЄС очікує, що Росія визнає відповідальність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2022

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Новини

Вісім років після збиття MH17: ЄС очікує, що Росія визнає відповідальність

У заяві Високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля з нагоди восьмих роковин збиття боїнга МН17 зазначається, що російська війна в Україні посилює необхідність досягнення відповідальності за цей злочин.

Уламки літака MH17 на Донбасі, липень 2014

Війна, яку Росія розв'язала в Україні, є нагадуванням про збиття малайзійського боїнга МН17 у 2014 над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донецької області, в результаті чого загинули 298 людей. Про це йдеться узаяві Високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля з нагоди восьмих роковин трагедії, яку оприлюднено на сайті Представництва ЄС в Україні у неділю, 17 липня.

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"Агресивна війна Росії проти України є болючим нагадуванням про те, що сталося вісім років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17. Це посилює необхідність досягнення відповідальності за скоєний злочин", - йдеться у тексті заяви.

Євросоюз вчергове заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, наголошує Боррель. Брюссель очікує, що Росія визнає свою відповідальність за збиття літака і повністю співпрацюватиме в межах зусиль щодо притягнення винних до відповідальності.

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Київ чекає на вичерпний судовий процес

У міністерстві закордонних справ України наголосили, що офіційна позиція Києва залишається непохитною щодо продовження ретельного і вичерпного судового процесу у справі МН17.

"Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17", - йдеться в оприлюдненій на сайті міністерства заяві.

У МЗС додали, що офіційний Київ "повністю довіряє незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців", яке проводить прокуратура Нідерландів.

МЗС закликало всі залучені до судового процесу сторони співпрацювати зі слідством.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що кожного відповідального за цей злочин буде притягнуто до відповідальності. "Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним!" - написав він у Twitter

Останнє судове засідання у справі МН17 завершилось у Нідерландах 10 червня. На оголошення вироку очікують у листопаді або грудні цього року.

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Літак Boeing 777 рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines упав на сході України в 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Жертви походили з 17 країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії. Такого висновку дійшла міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року.

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Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021)

 

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  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


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