Вісім років після збиття MH17: ЄС очікує, що Росія визнає відповідальність

Війна, яку Росія розв'язала в Україні, є нагадуванням про збиття малайзійського боїнга МН17 у 2014 над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донецької області, в результаті чого загинули 298 людей. Про це йдеться узаяві Високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля з нагоди восьмих роковин трагедії, яку оприлюднено на сайті Представництва ЄС в Україні у неділю, 17 липня.

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"Агресивна війна Росії проти України є болючим нагадуванням про те, що сталося вісім років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17. Це посилює необхідність досягнення відповідальності за скоєний злочин", - йдеться у тексті заяви.

Євросоюз вчергове заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, наголошує Боррель. Брюссель очікує, що Росія визнає свою відповідальність за збиття літака і повністю співпрацюватиме в межах зусиль щодо притягнення винних до відповідальності.

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Київ чекає на вичерпний судовий процес

У міністерстві закордонних справ України наголосили, що офіційна позиція Києва залишається непохитною щодо продовження ретельного і вичерпного судового процесу у справі МН17.

"Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17", - йдеться в оприлюдненій на сайті міністерства заяві.

У МЗС додали, що офіційний Київ "повністю довіряє незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців", яке проводить прокуратура Нідерландів.

МЗС закликало всі залучені до судового процесу сторони співпрацювати зі слідством.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що кожного відповідального за цей злочин буде притягнуто до відповідальності. "Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним!" - написав він у Twitter.

Останнє судове засідання у справі МН17 завершилось у Нідерландах 10 червня. На оголошення вироку очікують у листопаді або грудні цього року.

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Літак Boeing 777 рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines упав на сході України в 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Жертви походили з 17 країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії. Такого висновку дійшла міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року.

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