"Нехай РФ скаже правду": про що говорять в суді родичі жертв MH17

Це схоже на конвеєр скорботи. Один за іншим до зали заходять сиві чоловіки й жінки в чорному. Вони стримано розповідають про те, про що їм уже сім років хочеться кричати. Адвокат передає письмові свідчення суду, суддя-голова ввічливо дякує, вони виходять. Співробітники дезінфікують трибуну - дотримання правил гігієни під час пандемії коронавірусу. Наступний.

Так в Окружному суді Гааги проходять відновлені 6 вересня 2021 року слухання у справі про збитий у 2014 році над Донбасом Boeing "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17. Близько 90 родичів 298 загиблих хочуть розповісти, як вони пережили трагедію. Їхні виступи триватимуть три тижні. Це - емоційно найважчий момент з початку процесу в березні 2020 року.

"Це було - немов удар у живіт"

Першими у вівторок, 7 вересня, виступали троє братів з Австралії, що втратили в катастрофі батьків - Ховарда і Сьюзен Хордер. Один, Меттью, говорив за допомогою відеозв'язку, двоє інших, Адам і Девід, записали відеозвернення. Меттью говорив на тлі фотографії батьків і вази з соняшниками, що стали символом трагедії, - уламки літака і тіла впали в соняшникові поля в частині Донецької області, підконтрольної сепаратистам.

Комплекс, в якому проходять судові засідання у справі MH17

Брати розповідали, який це був шок, коли вони дізналися про катастрофу. "Це було - немов удар в живіт", - описав свої відчуття Девід, який тоді жив у Лондоні. Всі троє розповіли про те, як лікарі визначили їм діагноз - посттравматичний стресовий розлад, як антидепресанти допомогли їм жити далі, як виникли проблеми на роботі та в особистому житті. І лише коли тіла батьків були доставлені додому і сини розвіяли їхній прах над узбережжям Квінсленда, їм вдалося вийти зі стану трансу. Але біль не минув.

Прізвища підсудних - трьох росіян Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і громадянина України Леоніда Харченка - ніхто з братів не згадав. Слідство у Нідерландах вважає, що Boeing був збитий завезеним із Росії комплексом ППО "Бук", і що підсудні зіграли в цьому важливу роль. Всі четверо на суд не з'явилися і заперечують свою провину, як і Москва заперечує свою причетність до цієї трагедії.

Конвой з тілами загиблих, липень 2014 року, Нідерланди

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Сплющена обручка

Меттью сказав, що ніколи не пробачить "Росії й тим, хто несе відповідальність". Адам обрав нейтральні слова, поклавши провину на "дії деяких людей" і висловив обурення через "дезінформацію деяких урядів". Звинувачення в дезінформації лунали майже у всіх виступах родичів. Найемоційнішим моментом у цей день було, коли Девід показав обручки батьків - материнська добре збереглася, а обручка батька - була сплющена. "На це важко дивитися, це як візуальний показник того, що сталося, і того стану, в якому був батько", - сказав Девід. Він звинуватив Росію "в кампанії дезінформації": "Це саме по собі злочин".

"Клята недбалість"

Після австралійців у залі суду виступали родичі загиблих з Нідерландів, їх більшість. Літня пара ван Дорн втратила у катастрофі чотирьох - доньку Ейпріл, її чоловіка Беррі Койджманса і двох онучок - 12-річну Міру і 10-річну Ісу.

Поки її чоловік сидів і ледве стримував сльози, мати Ейпріл поділилася з судом особистими спогадами - про доньку: як вона була талановитою юристкою, а в дівоцтві займала призові місця на змаганнях з кінного спорту; про внучку Міру, яка "хотіла бути як мама" і подарувала бабусі браслет, який сама зробила. Про причини катастрофи мати Ейпріл сказала коротко: "Клята недбалість".

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Так само сприймає те, що сталося і Ханс де Борст, що втратив у катастрофі 17-річну доньку Ельсемік. Він приніс її портрет і під час його виступу співробітник суду тримав його у нього за спиною. Ельсемік летіла в Куала-Лумпур відпочивати з колишньою дружиною Ханса і її новою сім'єю. "Я впевнений, що вони були убиті помилково", - сказав де Борст суду. Він додав, що не тримає зла на Росію, але його дратує "кампанія дезінформації", і він хотів би, щоб нарешті "пролунала правда" і "можна було рухатися далі". Судячи з виступів, це - головне бажання багатьох родичів. Де Борст також додав, що волів би подальшого розслідування.

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Колишній банкір розповів, як важко пережив перший час трагедії, коли останки тіл збирали кілька місяців. Його слова про загиблу доньку допомагають зрозуміти, як почувалися й інші родичі: "Її тіло було цілим, але я був розбитий вщент". Де Борст розповів, що часто думає, якою б Ельсемік була зараз, був би у неї друг чи подруга. Іноді, зустрівши молоду дівчину на вулиці, йому здається, що він бачить доньку. Але потім швидко розуміє - це не вона.

Дивитись відео 02:15 Поділитись Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zyfn Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021)