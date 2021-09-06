Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

У понеділок, 6 вересня, суд у Нідерландах почне заслуховувати родичів загиблих у справі про збитий у небі над Донбасом в 2014 році Boeing, що летів рейсом MH17. Очікуються виступи близько 80 родичів загиблих. Загалом на борту літака, який понад сім років тому летів з Амстердама до Куала-Лумпуру, перебували 298 людей. Усі вони загинули в катастрофі.
Піт Плуґ
"Родичі розкажуть суду про те, як катастрофа рейсу MH17 і втрата близьких відбилася на їхньому особистому житті", - розповів нещодавно DW Піт Плуґ, голова фонду жертв катастрофи. Схожий момент був на початку процесу, коли були зачитані імена всіх загиблих. За словами Плуґа, родичі також можуть висловитися про перебіг процесу і можливу міру покарання. Сам він планує звернутися до окружного суду Гааги в листопаді, коли представлять усі докази.
Хто і чому опинився на лаві підсудних
Процес проти трьох росіян і одного українця в судовому комплексі "Схіпхол" поруч з аеропортом Амстердама почався в березні 2020 року. Йому передувало майже шестирічне міжнародне розслідування, яке дійшло висновку, що Boeing був збитий з території, підконтрольній сепаратистам, ракетою з привезеного з Росії комплексу ППО "Бук". Москва заперечує свою причетність до катастрофи.
Судовий комплекс "Схіпхол"
На лаві підсудних заочно перебувають громадяни РФ Ігор Гіркін (Стрєлков), який називав себе в 2014 році "міністром оборони Донецької народної республіки", його підлеглі Сергій Дубинський і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Слідство вважає, що проти них зібрано достатньо доказів, у той час як слідство щодо інших можливих підозрюваних триває. Усі четверо заперечують свою провину. Пулатов - єдиний, чиї інтереси представляють адвокати.
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Вирок очікується не раніше 2022 року
З червня суд розглядає справу по суті. Було вивчено три питання - про те, що стало причиною катастрофи (ракета "Бук"), звідки було запущено ракету (поле поруч із селищем Первомайський на схід від Донецька) і яку роль відіграли підсудні. Незадовго до цього було виїзне засідання на місці реконструкції уламків літака, встановленої на авіабазі в Нідерландах. Обвинувачення ґрунтується на даних прослуховування телефонів, показах свідків та інших доказах. Попередній розгляд супроводжувався численними клопотаннями захисту Пулатова про додаткові розслідування, але суд відхилив більшість із них.
Реконструкція уламків збитого "Боїнга"
Зараз процес перебуває приблизно посередині, пізньої осені очікується заключне слово обвинувачення, а потім - захисту. Вирок можливий не раніше кінця весни, а судові засідання розписані до осені 2022 року. Це значний темп, процеси про збиті літаки зазвичай тривають роками. "У разі апеляції захисту все може зайняти ще кілька років", - сказала в розмові з DW експертка з міжнародного права, доцентка Вільного університету Амстердама Маріке де Хун. Суд неодноразово давав зрозуміти, що не хоче затягувати розгляд, оскільки родичі, багато з яких літні люди, хочуть дожити до вироку.
У разі визнання провини обвинувачуваних, крім позбавлення волі, можуть засудити до виплат компенсації морального відшкодування родичам. Рішення про це ще належить ухвалити суду. Як пояснила Маріке де Хун, близько 290 родичів подали заяви на компенсацію в середньому від 40 до 50 тисяч євро за жертву. За її словами, якщо підсудні не заплатять, то цю суму може виплатити уряд Нідерландів.
"Ми хочемо знати, хто натиснув кнопку"
"Я думаю, що в обвинувачення сильні позиції, - каже Піт Плуґ. Матеріали справи налічують понад 60 тисяч сторінок, це майже вдвічі більше, ніж на початку процесу. "Ми знаємо, що сталося, і частково - хто винен, оскільки на лаві підсудних тільки четверо", - пояснює Плуґ. За його словами, питання про причини катастрофи поки що залишається відкритим.
Маріке де Хун
Маріке де Хун зазначила, що процес триває проти тих, хто, на думку звинувачення, має відповідальність за те, що "Бук" було доставлено, і що з нього було зроблено постріл. За її словами, для слідства не принципово, хто натиснув кнопку, а важливіше "хто зробив це можливим". Іншими словами, якби четверо підсудних, кожен на своєму посту, не звернулися до Росії за системою "Бук", щоб збивати українські військові літаки, катастрофи б не було - так вважає обвинувачення.
Піт Плуґ каже, що для родичів "важливіше знати, хто в підсумку несе відповідальність за те, що збили Boeing, хоча і прізвища тих людей, які натиснули кнопку, його теж цікавлять: "Ми хочемо це знати і сподіваємося, що слідство триватиме, поки не встановлять усіх підозрюваних". Він сподівається, що стануть відомі імена на самій верхівці - тих, хто ухвалював принципове рішення. "Судять чотирьох, але абсолютно зрозуміло, що систему "Бук" надала Росія, і в підсумку, я думаю, відповідальність несе російська держава, - каже Плуґ. - Дуже важливо, щоб світ про це дізнався".
Він нагадав, що крім процесу в Гаазькому суді проти чотирьох причетних, позов проти Росії подано Нідерландами й Україною до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Судячи з однієї деталі, свій висновок Піт Плуґ зробив. Під час бесіди відеозв'язком в кадрі було видно, як на стіні у нього вдома висить рулон туалетного паперу із зображенням обличчя президента РФ Володимира Путіна.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Докази слідчих
Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing
За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Реконструйований Boeing
17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Маршрут "Бука"
Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін
Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17
Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Доброволець "Крот"
Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах
Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков
Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач
У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Росія і надалі звинувачує Україну
Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду
За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол
Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені
Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.
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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Родичі загиблих сподіваються на справедливість
Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.
Автор: Михайло Бушуєв