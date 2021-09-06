Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

У понеділок, 6 вересня, суд у Нідерландах почне заслуховувати родичів загиблих у справі про збитий у небі над Донбасом в 2014 році Boeing, що летів рейсом MH17. Очікуються виступи близько 80 родичів загиблих. Загалом на борту літака, який понад сім років тому летів з Амстердама до Куала-Лумпуру, перебували 298 людей. Усі вони загинули в катастрофі.

Піт Плуґ

"Родичі розкажуть суду про те, як катастрофа рейсу MH17 і втрата близьких відбилася на їхньому особистому житті", - розповів нещодавно DW Піт Плуґ, голова фонду жертв катастрофи. Схожий момент був на початку процесу, коли були зачитані імена всіх загиблих. За словами Плуґа, родичі також можуть висловитися про перебіг процесу і можливу міру покарання. Сам він планує звернутися до окружного суду Гааги в листопаді, коли представлять усі докази.

Хто і чому опинився на лаві підсудних

Процес проти трьох росіян і одного українця в судовому комплексі "Схіпхол" поруч з аеропортом Амстердама почався в березні 2020 року. Йому передувало майже шестирічне міжнародне розслідування, яке дійшло висновку, що Boeing був збитий з території, підконтрольній сепаратистам, ракетою з привезеного з Росії комплексу ППО "Бук". Москва заперечує свою причетність до катастрофи.

Судовий комплекс "Схіпхол"

На лаві підсудних заочно перебувають громадяни РФ Ігор Гіркін (Стрєлков), який називав себе в 2014 році "міністром оборони Донецької народної республіки", його підлеглі Сергій Дубинський і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Слідство вважає, що проти них зібрано достатньо доказів, у той час як слідство щодо інших можливих підозрюваних триває. Усі четверо заперечують свою провину. Пулатов - єдиний, чиї інтереси представляють адвокати.

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Вирок очікується не раніше 2022 року

З червня суд розглядає справу по суті. Було вивчено три питання - про те, що стало причиною катастрофи (ракета "Бук"), звідки було запущено ракету (поле поруч із селищем Первомайський на схід від Донецька) і яку роль відіграли підсудні. Незадовго до цього було виїзне засідання на місці реконструкції уламків літака, встановленої на авіабазі в Нідерландах. Обвинувачення ґрунтується на даних прослуховування телефонів, показах свідків та інших доказах. Попередній розгляд супроводжувався численними клопотаннями захисту Пулатова про додаткові розслідування, але суд відхилив більшість із них.

Реконструкція уламків збитого "Боїнга"

Зараз процес перебуває приблизно посередині, пізньої осені очікується заключне слово обвинувачення, а потім - захисту. Вирок можливий не раніше кінця весни, а судові засідання розписані до осені 2022 року. Це значний темп, процеси про збиті літаки зазвичай тривають роками. "У разі апеляції захисту все може зайняти ще кілька років", - сказала в розмові з DW експертка з міжнародного права, доцентка Вільного університету Амстердама Маріке де Хун. Суд неодноразово давав зрозуміти, що не хоче затягувати розгляд, оскільки родичі, багато з яких літні люди, хочуть дожити до вироку.

У разі визнання провини обвинувачуваних, крім позбавлення волі, можуть засудити до виплат компенсації морального відшкодування родичам. Рішення про це ще належить ухвалити суду. Як пояснила Маріке де Хун, близько 290 родичів подали заяви на компенсацію в середньому від 40 до 50 тисяч євро за жертву. За її словами, якщо підсудні не заплатять, то цю суму може виплатити уряд Нідерландів.

"Ми хочемо знати, хто натиснув кнопку"

"Я думаю, що в обвинувачення сильні позиції, - каже Піт Плуґ. Матеріали справи налічують понад 60 тисяч сторінок, це майже вдвічі більше, ніж на початку процесу. "Ми знаємо, що сталося, і частково - хто винен, оскільки на лаві підсудних тільки четверо", - пояснює Плуґ. За його словами, питання про причини катастрофи поки що залишається відкритим.

Маріке де Хун

Маріке де Хун зазначила, що процес триває проти тих, хто, на думку звинувачення, має відповідальність за те, що "Бук" було доставлено, і що з нього було зроблено постріл. За її словами, для слідства не принципово, хто натиснув кнопку, а важливіше "хто зробив це можливим". Іншими словами, якби четверо підсудних, кожен на своєму посту, не звернулися до Росії за системою "Бук", щоб збивати українські військові літаки, катастрофи б не було - так вважає обвинувачення.

Піт Плуґ каже, що для родичів "важливіше знати, хто в підсумку несе відповідальність за те, що збили Boeing, хоча і прізвища тих людей, які натиснули кнопку, його теж цікавлять: "Ми хочемо це знати і сподіваємося, що слідство триватиме, поки не встановлять усіх підозрюваних". Він сподівається, що стануть відомі імена на самій верхівці - тих, хто ухвалював принципове рішення. "Судять чотирьох, але абсолютно зрозуміло, що систему "Бук" надала Росія, і в підсумку, я думаю, відповідальність несе російська держава, - каже Плуґ. - Дуже важливо, щоб світ про це дізнався".

Він нагадав, що крім процесу в Гаазькому суді проти чотирьох причетних, позов проти Росії подано Нідерландами й Україною до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Судячи з однієї деталі, свій висновок Піт Плуґ зробив. Під час бесіди відеозв'язком в кадрі було видно, як на стіні у нього вдома висить рулон туалетного паперу із зображенням обличчя президента РФ Володимира Путіна.

Дивитись відео 02:00 Поділитись Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3udrM Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021)