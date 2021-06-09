З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing
У Гаазькому суді у справі про збитий Boeing показали, як сепаратисти отримали систему ППО з Росії, за допомогою якої над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.
Учасники процесу в окружному суді Гааги у справі про збитий літак, що виконував рейс MH17, оглядають реконструкцію лайнера, 21 травня 2021 року
У середу, 9 червня, окружний суд Гааги у справі про збитий над Донбасом літак Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines завершив подання матеріалів, які стосуються ймовірного місця запуску ракети ЗРК "Бук". Саме в результаті удару ракети, як стверджує сторона обвинувачення, літак зазнав аварії 17 липня 2014 року в районі сіл Грабове та Розсипне.
Зокрема суд вивчив свідчення, які спростовують версію міністерства оборони Росії й російського оборонного концерну "Алмаз-Антей", згідно з якою ЗРК "Бук" міг стріляти по Boeing з села Зарощенське і що це могла бути зенітна установка армії України.
Слідство: міноборони РФ фальсифікувало знімки з "Буком"
Однак спершу суд представив матеріали справи, які спростовують можливість запуску ракети зі ще одного місця, яке назвали свідки, біженці з України в Росію, - села Амвросіївка. Суд згадав відповідні свідчення двох осіб, переданих російською стороною, згідно з якими запуск ракети здійснювався звідти.
Район імовірного запуску ракети "Бук", яка збила Boeing, за оцінками трьох різних експертиз
Однак слідчі визнали недостовірними дані свідчення, тому що в Амвросіївці більше не знайшлося інших свідків запуску або перебування "Бука". Також саме село не потрапляє в розрахунковий район пуску ракети у жодній із трьох експертиз, проведених бельгійськими, нідерландськими і російськими експертами - з "Алмаз-Антея".
Натомість у суді представили матеріали, які свідчать проти того, що ракету могли випустити і з села Зарощенське, яке російський "Алмаз-Антей" називає точкою пуску ракети. По-перше, у цьому районі не було знайдено жодних слідів запуску ракети, по-друге, більшість показів свідків зводиться до того, що в цьому районі не було "Бука".
Крім того, суд показав матеріали справи, згідно з якими міністерство оборони РФ маніпулювало знімками Зарощенського, буквально "прифотошопивши" ЗРК "Бук" на поширені відомством знімки. При цьому російське відомство відмовилося надати оригінали міжнародному слідству, заявивши, що вони були знищені.
Сепаратисти, "які становлять інтерес" для суду щодо MH17
Згодом суд перейшов до ролі обвинувачуваних у катастрофі Boeing та представив їх. Нагадаємо, це росіяни - колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Хмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот).
Текстова розшифровка (англійською мовою) переговорів Пулатова і Дубинського, в якій останній просить розмістити "Бук-М" неподалік від Первомайського
Далі в суді прозвучали імена ще кількох людей, які, як було сказано, "становлять інтерес" для судового процесу. Особливий інтерес становить, наприклад, "Бурят" або "Бібліотекар". Його ідентифікували як Андрія Черних. Слідство переконане, що він супроводжував постачання на Донбас військової техніки з Росії, включно з "Буком". Так, у суді продемонстрували перехоплені телефонні переговори за його участі.
Із переговорів, які додали до матеріалів справи, випливає, що до 16 липня 2014 року керівництво сепаратистів перебувало у складній ситуації. Воно побоювалося втратити зайняті позиції у результаті бомбардувань і наступу армії України, а також зверталося до керівництва РФ за допомогою, зокрема, Гіркін просив у самопроголошеного "глави Криму" Сергія Аксьонова через помічника "нормальну ППО".
Водночас Пулатов скаржився у розмові з Дубинським, що, ймовірно, єдиний ЗРК "Стріла-10", яким на той момент володіли сепаратисти, "не працював" у той час, як понад 20 його людей були вбиті унаслідок авіаударів українських літаків.
Шлях "Бука" з Донецька до Сніжного
Сепаратисти отримали те, про що просили: за даними слідства, у ніч на 17 липня 2014 року через російський кордон до українського Донецька прибув ЗРК "Бук". Потім було максимально докладно описано шлях тягача Volvo, на який вже на території України перевантажили установку "Бук", з Донецька через Макіївку, Шахтарськ і Торез до Сніжного. Це вперше зробили публічно в такому обсязі завдяки показам свідків, телефонним прослуховуванням, фото та відео.
Шлях ЗРК "Бук" від Донецька до Сніжного задокументували численними свідченнями, представленими в суді 9 червня 2021 року
У суді продемонстрували перехоплення телефонних переговорів 17 липня о 9:30-10:00 ранку між Дубинським і Пулатовим, Харченком і Черних, які організовували транспортування "Бука".
Слідство верифікувало знімки руху тягача, що доставив "Бук" до місця ймовірного пуску ракети
Дубинський вимагав від Харченка і Пулатова забезпечити "резерв і охорону цієї штучки" після її прибуття на місце. У суді показали багато різних свідчень руху ЗРК від Донецька до Сніжного. Наприклад, відео з реєстратора, який записав, як тягач із "Буком" пересувався вулицею Автотранспортна у Макіївці. За інформацією з матеріалів справи, "Бук" прибув до супермаркету "Фуршет" у Сніжному трохи пізніше полудня: о 12:42 за місцевим часом Харченко подзвонив Пулатову і сказав: "Я в Сніжному, біля Фуршету, з іграшкою".
Слухання у цьому судовому процесі відновляться 10 червня. На них представлять матеріали справи про те, що сталося далі і як ЗРК "Бук" переправили назад до Росії. Сторона обвинувачення вважає, що установку, яка належить 53-й бригаді ППО РФ під Курськом, через кілька годин після збиття Boeing перевезли назад через кордон на російську територію.
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Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021)
Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Докази слідчих
Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing
За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Реконструйований Boeing
17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Маршрут "Бука"
Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін
Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17
Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Доброволець "Крот"
Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах
Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков
Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач
У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Росія і надалі звинувачує Україну
Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду
За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол
Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені
Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Родичі загиблих сподіваються на справедливість
Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.