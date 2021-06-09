З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing

У середу, 9 червня, окружний суд Гааги у справі про збитий над Донбасом літак Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines завершив подання матеріалів, які стосуються ймовірного місця запуску ракети ЗРК "Бук". Саме в результаті удару ракети, як стверджує сторона обвинувачення, літак зазнав аварії 17 липня 2014 року в районі сіл Грабове та Розсипне.

Зокрема суд вивчив свідчення, які спростовують версію міністерства оборони Росії й російського оборонного концерну "Алмаз-Антей", згідно з якою ЗРК "Бук" міг стріляти по Boeing з села Зарощенське і що це могла бути зенітна установка армії України.

Слідство: міноборони РФ фальсифікувало знімки з "Буком"

Однак спершу суд представив матеріали справи, які спростовують можливість запуску ракети зі ще одного місця, яке назвали свідки, біженці з України в Росію, - села Амвросіївка. Суд згадав відповідні свідчення двох осіб, переданих російською стороною, згідно з якими запуск ракети здійснювався звідти.

Район імовірного запуску ракети "Бук", яка збила Boeing, за оцінками трьох різних експертиз

Однак слідчі визнали недостовірними дані свідчення, тому що в Амвросіївці більше не знайшлося інших свідків запуску або перебування "Бука". Також саме село не потрапляє в розрахунковий район пуску ракети у жодній із трьох експертиз, проведених бельгійськими, нідерландськими і російськими експертами - з "Алмаз-Антея".

Натомість у суді представили матеріали, які свідчать проти того, що ракету могли випустити і з села Зарощенське, яке російський "Алмаз-Антей" називає точкою пуску ракети. По-перше, у цьому районі не було знайдено жодних слідів запуску ракети, по-друге, більшість показів свідків зводиться до того, що в цьому районі не було "Бука".

Крім того, суд показав матеріали справи, згідно з якими міністерство оборони РФ маніпулювало знімками Зарощенського, буквально "прифотошопивши" ЗРК "Бук" на поширені відомством знімки. При цьому російське відомство відмовилося надати оригінали міжнародному слідству, заявивши, що вони були знищені.

Сепаратисти, "які становлять інтерес" для суду щодо MH17

Згодом суд перейшов до ролі обвинувачуваних у катастрофі Boeing та представив їх. Нагадаємо, це росіяни - колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Хмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот).

Текстова розшифровка (англійською мовою) переговорів Пулатова і Дубинського, в якій останній просить розмістити "Бук-М" неподалік від Первомайського

Далі в суді прозвучали імена ще кількох людей, які, як було сказано, "становлять інтерес" для судового процесу. Особливий інтерес становить, наприклад, "Бурят" або "Бібліотекар". Його ідентифікували як Андрія Черних. Слідство переконане, що він супроводжував постачання на Донбас військової техніки з Росії, включно з "Буком". Так, у суді продемонстрували перехоплені телефонні переговори за його участі.

Із переговорів, які додали до матеріалів справи, випливає, що до 16 липня 2014 року керівництво сепаратистів перебувало у складній ситуації. Воно побоювалося втратити зайняті позиції у результаті бомбардувань і наступу армії України, а також зверталося до керівництва РФ за допомогою, зокрема, Гіркін просив у самопроголошеного "глави Криму" Сергія Аксьонова через помічника "нормальну ППО".

Водночас Пулатов скаржився у розмові з Дубинським, що, ймовірно, єдиний ЗРК "Стріла-10", яким на той момент володіли сепаратисти, "не працював" у той час, як понад 20 його людей були вбиті унаслідок авіаударів українських літаків.

Шлях "Бука" з Донецька до Сніжного

Сепаратисти отримали те, про що просили: за даними слідства, у ніч на 17 липня 2014 року через російський кордон до українського Донецька прибув ЗРК "Бук". Потім було максимально докладно описано шлях тягача Volvo, на який вже на території України перевантажили установку "Бук", з Донецька через Макіївку, Шахтарськ і Торез до Сніжного. Це вперше зробили публічно в такому обсязі завдяки показам свідків, телефонним прослуховуванням, фото та відео.

Шлях ЗРК "Бук" від Донецька до Сніжного задокументували численними свідченнями, представленими в суді 9 червня 2021 року

У суді продемонстрували перехоплення телефонних переговорів 17 липня о 9:30-10:00 ранку між Дубинським і Пулатовим, Харченком і Черних, які організовували транспортування "Бука".

Слідство верифікувало знімки руху тягача, що доставив "Бук" до місця ймовірного пуску ракети

Дубинський вимагав від Харченка і Пулатова забезпечити "резерв і охорону цієї штучки" після її прибуття на місце. У суді показали багато різних свідчень руху ЗРК від Донецька до Сніжного. Наприклад, відео з реєстратора, який записав, як тягач із "Буком" пересувався вулицею Автотранспортна у Макіївці. За інформацією з матеріалів справи, "Бук" прибув до супермаркету "Фуршет" у Сніжному трохи пізніше полудня: о 12:42 за місцевим часом Харченко подзвонив Пулатову і сказав: "Я в Сніжному, біля Фуршету, з іграшкою".

Слухання у цьому судовому процесі відновляться 10 червня. На них представлять матеріали справи про те, що сталося далі і як ЗРК "Бук" переправили назад до Росії. Сторона обвинувачення вважає, що установку, яка належить 53-й бригаді ППО РФ під Курськом, через кілька годин після збиття Boeing перевезли назад через кордон на російську територію.

Дивитись відео 02:00 Поділитись Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3udrM Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах