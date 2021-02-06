Рейс MH17: ЗМІ оприлюднили переговори сепаратистів про "Бук" на Донбасі

Один із головних підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського авіалайнера Boeing поблизу Сніжного на Донбасі у 2014 році - громадянин РФ, відставний офіцер військової розвідки Росії Сергій Дубинський - протягом декількох годин не знав про збитий сепаратистами цивільний літак. Про це повідомили у неділю, 11 квітня, журналісти нідерландської суспільно-правової медіакомпанії NOS, вказуючи, що в їхньому розпорядженні опинилися тисячі аудіозаписів телефонних переговорів Дубинського.

Повідомляється, що записи, про які йдеться, були зроблені українською розвідкою у липні й серпні 2014 року, тобто до, під час і після катастрофи. 12 із них вже були оприлюднені Міжнародною слідчою групою (JIT), яка з'ясовує обставини події.

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Як зазначають журналісти, зміст переговорів свідчить про те, що вплив Росії на сепаратистів на Донбасі з липня 2014 року значно зріс. Адже Москва, за їхніми даними, на той час була причетна до ухвалення військових і стратегічних рішень у конфлікті на Сході України. Зокрема, в одній із розмов Сергій Дубинський каже, що колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) не може віддати наказ залишити Слов'янськ без дозволу Кремля.

Переговори сепаратистів у день катастрофи Boeing

17 липня 2014 року, у день катастрофи літака Boeing, Сергій Дубинський повідомив у одній з телефонних розмов, що мав прямий контакт з Москвою. Ігор Гіркін (Стрєлков) також говорить, що спілкувався з Москвою "на найвищому рівні".

Того ж дня Дубинський неодноразово згадує у своїх телефонних розмовах зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук", який, за його словами, потрібен сепаратистам, аби вести оборону від української авіації в районі села Малинівка.

На одному із записів, які потрапили до рук нідерландських журналістів, чоловік з голосом, схожим на голос ще одного з основних підозрюваних - Олега Пулатова, говорить людині з голосом, що нагадує голос Сергія Дубинського, наступне: "Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО". У відповідь людина з голосом Дубинського каже: "Постараюся сьогодні, якщо вночі притягнуть "Бук-М", прийде відразу туди, до тебе". "Тому що більше робити нам нічого, тільки на "Бук" сподіватися", - додає він.

Раніше Олег Пулатов, який єдиний з усіх підозрюваних погодився співпрацювати зі слідством у справі про збитий над Україною Boeing, стверджував, що 16 і 17 липня 2017 року він ні з ким не говорив про ЗРК "Бук", з якого, за даними JIT, був збитий лайнер, а також не замовляв і не супроводжував його доставлення.

Згідно зі свідченнями Пулатова, даними ним через адвокатів, він не знав, чи була така система на озброєнні у проросійських бойовиків, проте мав відомості про "Буки" української армії, розгорнуті в районі населеного пункту Зарощенське.

Відправлення ЗРК "Бук" у Донецьку область

Судячи з аудіозаписів, оприлюднених нідерландськими журналістами, за кілька годин до авіакатастрофи Boeing Пулатов міг обговорювати з Дубінським відправлення ЗРК під селище Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, за даними JIT, і була випущена ракета, що збила пасажирський літак.

Приблизно через пів години після трагедії Дубинському повідомляють телефоном, що сепаратисти збили "сушку" - український штурмовик "Су-25". Лише через кілька годин один зі співрозмовників Дубинського розповідає йому про дзвінки журналістів російського телеканалу НТВ, які цікавляться літаком Boeing, що зазнав аварії. У відповідь Дубинський переказує інформацію про те, що це збита "сушка".

Версія про причетність до катастрофи Boeing українського Су-25

Близько 20:00 17 липня, через три з половиною години після аварії, Дубинський дзвонить Пулатову і вимагає від нього відповіді на питання, чи стріляв "Бук". Пулатов відповідає йому, що "Бук збив" сушку", але перед цим "сушка" збила Boeing, і додає: "Вони намагаються нас в цьому звинуватити".

Через якийсь час, згідно з записами, Дубинський викладає цю версію подій Ігорю Гіркіну. Ще один фігурант справи про катастрофу Boeing - українець Леонід Харченко - згодом також заявляє в бесіді з Дубінським, що лайнер був збитий українською армією.

Пізніше версію про причетність української військової авіації до катастрофи Boeing повторять представники російського міноборони. Однак, за даними організації Dutch Safety Board, на момент аварії поблизу лайнера рейсу MH17 не було жодних інших літаків, нагадують нідерландські журналісти.

"Установка ЗРК "Бук" протягом декількох годин після катастрофи перебувала в районі, з якого був проведений запуск ракети, і лише вночі знову була транспортована на територію Росії. Дубинський і його начальник, "міністр оборони" "ДНР" Гіркін, протягом годин взагалі не знали, де розташований цей ЗРК", - стверджують автори публікації NOS.

При цьому нідерландські журналісти зазначають, що, з точки зору прокуратури, той факт, що Дубинський і його спільники не знали про збитий лайнер, не знімає з них відповідальності за цю трагедію.

Тим часом у прокуратурі Нідерландів заявили, що не знають, як аудіозаписи телефонних розмов сепаратистів потрапили до журналістів, і відмовилися їх коментувати.

Катастрофа літака Boeing, який виконував рейс MH17

У результаті катастрофи на Донбасі в липні 2014 року пасажирського авіалайнера Boeing компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, з них 196 осіб були громадянами Нідерландів.

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Представники Нідерландів очолили міжнародну слідчу групу, що з'ясовує обставини катастрофи.

У 2019 році, проаналізувавши всі зібрані докази, у тому числі численні експертизи, вивчення уламків літака, обстеження тіл загиблих та інші дані, JIT дійшла висновку, що лайнер був збитий ракетою доставленого з Росії ЗРК "Бук" з контрольованої сепаратистами території.

Москва натомість повністю заперечує свою причетність до події й висуває низку альтернативних версій причин катастрофи малайзійського Boeing. Слухання у цій справі проводить Гаазький суд. Наступне засідання відбудеться 15 квітня.

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Дивитись відео 00:47 Поділитись "Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів (10.03.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Z8hs "Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів