 Рейс MH17: ЗМІ оприлюднили переговори сепаратистів про ″Бук″ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Рейс MH17: ЗМІ оприлюднили переговори сепаратистів про "Бук" на Донбасі

Один із головних обвинувачених у процесі щодо збиття на Донбасі Boeing рейсу MH17 упродовж годин не знав про катастрофу цивільного лайнера, випливає з опублікованих нідерландськими ЗМІ записів переговорів.

Місце падіння лайнера Boeing 777 рейсу MH17 поблизу Сніжного на Донбасі, 17 липня 2014 року

Місце падіння лайнера Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі

Один із головних підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського авіалайнера Boeing поблизу Сніжного на Донбасі у 2014 році - громадянин РФ, відставний офіцер військової розвідки Росії Сергій Дубинський - протягом декількох годин не знав про збитий сепаратистами цивільний літак. Про це повідомили у неділю, 11 квітня, журналісти нідерландської суспільно-правової медіакомпанії NOS, вказуючи, що в їхньому розпорядженні опинилися тисячі аудіозаписів телефонних переговорів Дубинського.

Повідомляється, що записи, про які йдеться, були зроблені українською розвідкою у липні й серпні 2014 року, тобто до, під час і після катастрофи. 12 із них вже були оприлюднені Міжнародною слідчою групою (JIT), яка з'ясовує обставини події.

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Як зазначають журналісти, зміст переговорів свідчить про те, що вплив Росії на сепаратистів на Донбасі з липня 2014 року значно зріс. Адже Москва, за їхніми даними, на той час була причетна до ухвалення військових і стратегічних рішень у конфлікті на Сході України. Зокрема, в одній із розмов Сергій Дубинський каже, що колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) не може віддати наказ залишити Слов'янськ без дозволу Кремля.

Переговори сепаратистів у день катастрофи Boeing

17 липня 2014 року, у день катастрофи літака Boeing, Сергій Дубинський повідомив у одній з телефонних розмов, що мав прямий контакт з Москвою. Ігор Гіркін (Стрєлков) також говорить, що спілкувався з Москвою "на найвищому рівні".

Того ж дня Дубинський неодноразово згадує у своїх телефонних розмовах зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук", який, за його словами, потрібен сепаратистам, аби вести оборону від української авіації в районі села Малинівка.

На одному із записів, які потрапили до рук нідерландських журналістів, чоловік з голосом, схожим на голос ще одного з основних підозрюваних - Олега Пулатова, говорить людині з голосом, що нагадує голос Сергія Дубинського, наступне: "Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО". У відповідь людина з голосом Дубинського каже: "Постараюся сьогодні, якщо вночі притягнуть "Бук-М", прийде відразу туди, до тебе". "Тому що більше робити нам нічого, тільки на "Бук" сподіватися", - додає він.

Раніше Олег Пулатов, який єдиний з усіх підозрюваних погодився співпрацювати зі слідством у справі про збитий над Україною Boeing, стверджував, що 16 і 17 липня 2017 року він ні з ким не говорив про ЗРК "Бук", з якого, за даними JIT, був збитий лайнер, а також не замовляв і не супроводжував його доставлення.

Згідно зі свідченнями Пулатова, даними ним через адвокатів, він не знав, чи була така система на озброєнні у проросійських бойовиків, проте мав відомості про "Буки" української армії, розгорнуті в районі населеного пункту Зарощенське.

Відправлення ЗРК "Бук" у Донецьку область

Судячи з аудіозаписів, оприлюднених нідерландськими журналістами, за кілька годин до авіакатастрофи Boeing Пулатов міг обговорювати з Дубінським відправлення ЗРК під селище Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, за даними JIT, і була випущена ракета, що збила пасажирський літак.

Приблизно через пів години після трагедії Дубинському повідомляють телефоном, що сепаратисти збили "сушку" - український штурмовик "Су-25". Лише через кілька годин один зі співрозмовників Дубинського розповідає йому про дзвінки журналістів російського телеканалу НТВ, які цікавляться літаком Boeing, що зазнав аварії. У відповідь Дубинський переказує інформацію про те, що це збита "сушка".

Версія про причетність до катастрофи Boeing українського Су-25

Близько 20:00 17 липня, через три з половиною години після аварії, Дубинський дзвонить Пулатову і вимагає від нього відповіді на питання, чи стріляв "Бук". Пулатов відповідає йому, що "Бук збив" сушку", але перед цим "сушка" збила Boeing, і додає: "Вони намагаються нас в цьому звинуватити".

Через якийсь час, згідно з записами, Дубинський викладає цю версію подій Ігорю Гіркіну. Ще один фігурант справи про катастрофу Boeing - українець Леонід Харченко - згодом також заявляє в бесіді з Дубінським, що лайнер був збитий українською армією.

Пізніше версію про причетність української військової авіації до катастрофи Boeing повторять представники російського міноборони. Однак, за даними організації Dutch Safety Board, на момент аварії поблизу лайнера рейсу MH17 не було жодних інших літаків, нагадують нідерландські журналісти.

"Установка ЗРК "Бук" протягом декількох годин після катастрофи перебувала в районі, з якого був проведений запуск ракети, і лише вночі знову була транспортована на територію Росії. Дубинський і його начальник, "міністр оборони" "ДНР" Гіркін, протягом годин взагалі не знали, де розташований цей ЗРК", - стверджують автори публікації NOS.

При цьому нідерландські журналісти зазначають, що, з точки зору прокуратури, той факт, що Дубинський і його спільники не знали про збитий лайнер, не знімає з них відповідальності за цю трагедію.

Тим часом у прокуратурі Нідерландів заявили, що не знають, як аудіозаписи телефонних розмов сепаратистів потрапили до журналістів, і відмовилися їх коментувати.

Катастрофа літака Boeing, який виконував рейс MH17

У результаті катастрофи на Донбасі в липні 2014 року пасажирського авіалайнера Boeing компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, з них 196 осіб були громадянами Нідерландів.

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Представники Нідерландів очолили міжнародну слідчу групу, що з'ясовує обставини катастрофи.

У 2019 році, проаналізувавши всі зібрані докази, у тому числі численні експертизи, вивчення уламків літака, обстеження тіл загиблих та інші дані, JIT дійшла висновку, що лайнер був збитий ракетою доставленого з Росії ЗРК "Бук" з контрольованої сепаратистами території.

Москва натомість повністю заперечує свою причетність до події й висуває низку альтернативних версій причин катастрофи малайзійського Boeing. Слухання у цій справі проводить Гаазький суд. Наступне засідання відбудеться 15 квітня.

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"Бук", який збив MH17, не міг опинитися на Донбасі без дозволу Путіна - адвокат родичів

  • Фрагмент ракети з ЗРК Бук, продемонстрований слідчими JIT

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Докази слідчих

    Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Рештки ракети ЗРК Бук, що збила Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing

    За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.

  • Реконструйований Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Реконструйований Boeing

    17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.

  • ЗРК Бук

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Маршрут "Бука"

    Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.

  • Колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін

    Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

  • Генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), відставний офіцер ГРУ армії Росії

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17

    Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.

  • Олег Пулатов, третій обвинувачений у збитті Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing

    Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.

  • Обвинувачений у справі про збиття MH17 громадянин України Леонід Харченко (позивний Крот)

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Доброволець "Крот"

    Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.

  • П'ятий підозрюваний у справі щодо катастрофи MH17 Володимир Цемах

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах

    Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.

  • Помічник президента РФ Владислав Сурков - фігурант кримінальної справи про збиття Boeing 777 у небі над Україною

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков

    Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.

  • На місці катастрофи малайзійського літака

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач

    У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".

  • Місце катастрофи Boeing MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Росія і надалі звинувачує Україну

    Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.

  • Іграшки на місці падіння MH17

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду

    За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.

  • Судовий комплекс, розташований неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол

    Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.

  • Зала, де проходитиме судове засідання

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені

    Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.

  • Піт Плуг очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата

    Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі

    Родичі загиблих сподіваються на справедливість

    Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.

    Автор: Михайло Бушуєв


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