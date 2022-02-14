Ігор Гіркін - полковник російської ФСБ у запасі, екскомандир загонів проросійських сепаратистів на Донбасі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Гіркін".

Військові оглядачі вважають полковника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у запасі Ігоря Гіркіна (Ігор Стрєлков) центральною фігурою у розбудові первинної ієрархії влади бойовиків на Донбасі. Любитель театралізованих військових реконструкцій і шанувальник білогвардійського руху Гіркін має за плечима цілком реальний досвід бойових дій ледь не в усіх "гарячих точках" на мапі Європи останніх трьох десятиліть - Придністров'я, колишня Югославія, Чечня, участь в анексії Криму та, зрештою, бойові дії на Донбасі. Знавець радянських тактик "Маскування" та "Рефлексивного управління", на схід України він перекочував з Криму через Ростов-на-Дону після того, як упевнився у тому, що мовою дипломатів називається fait accompli - доконаному факті анексії українського півострова. За оцінками військових аналітиків, у подіях весни-літа 2014 року Гіркін виконував провідну роль у реалізації російської стратегії "гібридної війни" проти України, або ж "нелінійної війни", як її заведено називати у професійному російському військово-політичному дискурсі. Гіркін за короткий час сформував боєздатні загони у складі російських найманців, прихильників панслов'янських ідей та місцевих маргіналів, а відтак на кілька місяців став "міністром оборони Донецької народної республіки (ДНР)". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.