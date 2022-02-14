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Ігор Гіркін

Ігор Гіркін - полковник російської ФСБ у запасі, екскомандир загонів проросійських сепаратистів на Донбасі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Гіркін".

Військові оглядачі вважають полковника російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у запасі Ігоря Гіркіна (Ігор Стрєлков) центральною фігурою у розбудові первинної ієрархії влади бойовиків на Донбасі. Любитель театралізованих військових реконструкцій і шанувальник білогвардійського руху Гіркін має за плечима цілком реальний досвід бойових дій ледь не в усіх "гарячих точках" на мапі Європи останніх трьох десятиліть - Придністров'я, колишня Югославія, Чечня, участь в анексії Криму та, зрештою, бойові дії на Донбасі. Знавець радянських тактик "Маскування" та "Рефлексивного управління", на схід України він перекочував з Криму через Ростов-на-Дону після того, як упевнився у тому, що мовою дипломатів називається fait accompli - доконаному факті анексії українського півострова. За оцінками військових аналітиків, у подіях весни-літа 2014 року Гіркін виконував провідну роль у реалізації російської стратегії "гібридної війни" проти України, або ж "нелінійної війни", як її заведено називати у професійному російському військово-політичному дискурсі. Гіркін за короткий час сформував боєздатні загони у складі російських найманців, прихильників панслов'янських ідей та місцевих маргіналів, а відтак на кілька місяців став "міністром оборони Донецької народної республіки (ДНР)". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Глава МВС України: Будь-якого гіркіна розстріляють без попередження

Глава МВС України: Будь-якого "гіркіна" розстріляють без попередження 14.02.2022

Денис Монастирський записав звернення до українців. Міністр запевнив, що повторення подій у Слов'янську 2014 року не допустять: "в разі спроби захоплення адмінбудівель будь-якого "гіркіна" розстріляють без попередження".
Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених

Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених 22.12.2021

Прокуратура Нідерландів завершила оголошення обвинувального висновку у справі збитого "Боїнга-777" "Малайзійських авіаліній". У засіданні оголошено перерву до 7 березня.
Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних

Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних 20.12.2021

На суді у справі про "Боїнг-777", збитий у небі над Донбасом, прокуратура Нідерландів почала зачитувати обвинувальний висновок щодо чотирьох підсудних із РФ та України.

Емоційний виступ родички жертв авіакатастрофи MH17 у Гаазі (06.09.2021) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновилися слухання у справі про збитий над Донбасом "боїнг" MH17. Це найемоційніша частина процесу, адже виступають родичі жертв авіакатастрофи. Ось як звернулася до росіян одна з родичів загиблих.

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (06.09.2021) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?

Суд у справі MH17: захисту Пулатова закидають затягування процесу

Суд у справі MH17: захисту Пулатова закидають затягування процесу 24.06.2021

На засіданні Окружного суду Гааги у справі про збитий над Донбасом Boeing, що виконував рейс MH17, обговорювали клопотання адвокатів підсудного Олега Пулатова. Обвинувачення просить їх відхилити.
З Росії до України: суд показав шлях Бука, який збив Boeing

З Росії до України: суд показав шлях "Бука", який збив Boeing 10.06.2021

У Гаазькому суді у справі про збитий Boeing показали, як сепаратисти отримали систему ППО з Росії, за допомогою якої над Донбасом був збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.
Хто і як збив рейс МН17: у Нідерландах розпочався розгляд справи по суті (відео)

Хто і як збив рейс МН17: у Нідерландах розпочався розгляд справи по суті (відео) 08.06.2021

У Нідерландах розпочався розгляд справи про авіакатастрофу МН17 вже по суті. Суд зосередиться на трьох ключових блоках питань. Це зброя, якою збили Боїнг, місце запуску ракети та роль чотирьох обвинувачених.

Хто відповість за катастрофу МН17: у Нідерландах стартував розгляд справи по суті (07.06.2021)

Хто відповість за катастрофу МН17: у Нідерландах стартував розгляд справи по суті (07.06.2021) 07.06.2021

У Нідерландах розпочався розгляд справи про авіакатастрофу МН17 вже по суті. У цій справі приблизно 65 тисяч сторінок. Суд зосередиться на трьох ключових блоках питань. Це зброя, якою збили Боїнг, місце запуску ракети та роль чотирьох обвинувачених.

Рейс MH17: ЗМІ оприлюднили переговори сепаратистів про Бук на Донбасі

Рейс MH17: ЗМІ оприлюднили переговори сепаратистів про "Бук" на Донбасі 12.04.2021

Один із головних обвинувачених у процесі щодо збиття на Донбасі Boeing рейсу MH17 упродовж годин не знав про катастрофу цивільного лайнера, випливає з опублікованих нідерландськими ЗМІ записів переговорів.

Суд у справі MH17 відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи

Суд у справі MH17 відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи 25.11.2020

Суд у Нідерландах, який розглядає справу щодо збиття літака рейсу MH17 в небі над Донбасом, відхилив клопотання захисту щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи.

Італійський суд над сержантом Марківим: деталі безпрецедентної справи

Італійський суд над сержантом Марківим: деталі безпрецедентної справи 03.11.2020

Апеляційний суд у Мілані завершує розгляд справи Віталія Марківа. Старшого сержанта Нацгвардії України торік засудили за вбивство італійського журналіста під час війни на Донбасі. Що треба знати про цю справу.
Хто збив Боїнг над Донбасом? Проміжні підсумки слухань у суді

Хто збив "Боїнг" над Донбасом? Проміжні підсумки слухань у суді 04.07.2020

У Нідерландах завершився другий блок судових слухань у справі про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг", що здійснював рейс MH17. Що нового стало відомо суду і коли продовжиться процес?
Справа MH17: адвокати росіянина Пулатова оглянуть уламки Boeing-777

Справа MH17: адвокати росіянина Пулатова оглянуть уламки Boeing-777 04.07.2020

Захист одного з обвинувачених у справі про катастрофу MH17 отримав від суду дозвіл оглянути уламки авіалайнера. Адвокати заявили, що їм необхідно перевірити "альтернативні теорії" про катастрофу літака.
Німецький журналіст: Краще розмовляти не зі злочинцями, а з їхніми жертвами

Німецький журналіст: Краще розмовляти не зі злочинцями, а з їхніми жертвами 19.05.2020

В Україні точаться дискусії, чи доречно було журналісту Дмитру Гордону давати чотири години ефіру російському бойовику Ігорю Гіркіну. Кореспондент FAZ Ґергард Ґнаук вважає, що ні.
Флешки в Гаазі: про що Гіркін розповів в інтерв'ю Гордону

"Флешки в Гаазі": про що Гіркін розповів в інтерв'ю Гордону 19.05.2020

Колишній командир oзброєних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігор Гіркін дав скандальне інтерв'ю українському журналісту Дмитрові Гордону. Що нового почули для себе українські служби безпеки?
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