Вирок у справі MH17 - довічно і для Путіна

Цей гігантський процес увійде до історії. Суд у Нідерландах визнав трьох підсудних винними у справі про збитий на Донбасі Boeing. Це приклад для трибуналу щодо України, вважає Роман Гончаренко.

Уламки збитого літака MH17 Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance

Більшого символізму немає. У день оголошення вироку у справі про збитий Boeing MH17 в Україні знову падали російські ракети. Коли 17 липня 2014 року одна єдина російська ракета ЗРК "Бук" перервала політ малайзійського лайнера, який здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, над східною Україною, забравши життя 298 людей перебували на борту, світ був шокований. До цього багато хто не сприймав війну Росії проти України, яка почалася з анексії Криму. Тоді говорили про проросійських сепаратистів, а Москва брехала про своє невтручання.

Помилка, яка не зменшує вину

Рівно вісім років і чотири місяці після цього з цим покінчено. Судді Гаазького окружного суду у четвер, 17 листопада, стримано констатували, що Росія тоді здійснювала "загальний контроль" над так званою "Донецькою народною республікою", у тому числі через своїх громадян на чолі цього утворення, які мали зв'язки з Кремлем. Двох із них суд тепер заочно визнав винними та засудив їх до довічного терміну ув'язнення.

Роман Гончаренко Фото: DW

Одного звати Ігор Гіркін, він колишній офіцер російських спецслужб, який називав себе "міністром оборони" у самопроголошеній "ДНР". Другий - Сергій Дубинський - був його заступником і служив раніше в армії РФ. Засуджено було й одного українця, Леоніда Харченка, який допомагав їм. Усі троє, на думку суду, відіграли важливу роль у тому, що ЗРК "Бук" було доставлено з Росії в Україну та застосовано проти пасажирського літака, який прийняли за український військовий літак. Це була помилка, яка, однак, не зменшує провину. Четвертого обвинуваченого, росіянина Олега Пулатова, виправдали. Суд визнав, що доказів його провини недостатньо.

Що залишиться після цього гігантського процесу, який розпочався у березні 2020 року? Хіба жорстокий напад Росії на Україну не перекрив справу MH17? На перший погляд, так може здатися.

Досвід для майбутнього трибуналу щодо України

Насправді, оголошенням вироку процес не закінчується. За ним можуть бути й інші, адже суд не зміг встановити, "хто віддав наказ і чому", як сказав головуючий суддя. Російського політичного та військового керівництва, яке, очевидно, також несе відповідальність, на цьому процесі не було серед обвинувачених.

Але це зміниться найпізніше на майбутньому міжнародному трибуналі з військових злочинів РФ в Україні. За створення такого трибуналу у жовтні проголосував парламент Нідерландів. Цей трибунал вивчатиме події, починаючи з анексії Криму. Йому знадобиться цінний досвід у справі MH17.

Дуже ретельне розслідування аварії Boeing велося роками. Міжнародна група вивчила тисячі годин прослуханих телефонних розмов, дані мобільних операторів та погодні показники, опитала свідків та провела складні експерименти. Такого вражаючого процесу не було в історії цивільної авіації. Нідерландське правосуддя заслуговує на велику похвалу.

Головний підсумок: брехня виходить на світло, справедливість є, навіть якщо її потрібно чекати роками. Вирок - приклад і натяк на те, що чекає на російського президента Володимира Путіна та його військове керівництво під час трибуналу щодо України - довічний термін. І, можливо, на той час буде заарештовано та кинуто за ґрати тих, кого зараз визнали винними.

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