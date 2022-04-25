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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Війна на Донбасі".
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Попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня, Путін, схоже, готується в Україні до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії", пише CNN із посиланням на американських чиновників і розвідників.