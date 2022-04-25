Війна на Донбасі

Що відбувається на виїзді з Києва (24.02.2022)

Багатокілометрові пробки у столиці України. Люди намагаються спішно покинути Київ після того, як війська РФ почали повномасштабне вторгнення в Україну. Ось що побачила на виїзді з міста кореспондентка DW.