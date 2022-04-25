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Війна на Донбасі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Війна на Донбасі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Синагога в українській Умані стала притулком для мешканців міста (25.04.2022) 25.04.2022

Місто Умань у Черкаській області України має особливе значення для ортодоксальних юдеїв. Тут знаходиться могила раббі Нахмана, що є місцем паломництва тисяч хасидів з усього світу. Але війна все змінила.

Kalush Orchestra збирає гроші для українських біженців (20.04.2022) 20.04.2022

На конкурсі "Євробачення-2022" в Італії Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra. Наразі букмекери прогнозують українцям найвищі шанси на перемогу.

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.
CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня

CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня 03.04.2022

Попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня, Путін, схоже, готується в Україні до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії", пише CNN із посиланням на американських чиновників і розвідників.
Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17

Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17 14.03.2022

Міжнародну організацію цивільної авіації просять встановити, чи несе відповідальність Росія за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році. У разі підтвердження Нідерланди та Австралія вимагатимуть від Росії компенсації.
Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна

Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна 10.03.2022

Війна в Україні змінила уявлення про міць російської армії, що на очах усього світу перетворилася на організоване злочинне угруповання Путіна, вважає Сергій Руденко.
Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні 03.03.2022

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі отримав достатньо звернень для початку розслідування злочинів РФ в Україні й приступив до справи.

Росія проти України. Як дійшло до великої війни

Росія проти України. Як дійшло до великої війни 28.02.2022

Конфлікт Москви та Києва сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події, що передували початку повномасштабної війни Росії проти України.
ЗСУ: РФ перекидає резервні підрозділи до кордону з Україною

ЗСУ: РФ перекидає резервні підрозділи до кордону з Україною 26.02.2022

Росія продовжує наступальну операцію проти України та підтягує резервні підрозділи до українського кордону, повідомляють у генштабі ЗСУ.

Що відбувається на виїзді з Києва (24.02.2022) 24.02.2022

Багатокілометрові пробки у столиці України. Люди намагаються спішно покинути Київ після того, як війська РФ почали повномасштабне вторгнення в Україну. Ось що побачила на виїзді з міста кореспондентка DW.
Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої 24.02.2022

За даними ЗСУ, наразі складна ситуація також зберігається на Херсонському напрямку. Водночас українська армія зупинила наступ РФ на Чернігівщині та повернула повний контроль над містами Маріуполь та Щастя на Донбасі.

Війна. Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ - Зеленський

Війна. Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ - Зеленський 24.02.2022

Росія почала війну проти України. DW стежить за подіями четверга, 24 лютого.
Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у нападі РФ на Україну

Лукашенко заперечує участь військ Білорусі у нападі РФ на Україну 24.02.2022

Лукашенко повідомив, що після навчань начебто сам запропонував Путіну залишити війська РФ на території Білорусі. Однак він заперечує участь білоруської армії у масованій атаці російських підрозділів на Україну.
ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі

ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі 24.02.2022

За даними генштабу ЗСУ, російські війська під час нападу на Україну зазнали втрат. Зокрема, на Донбасі збили п'ять літаків ВКС РФ та два вертольоти.

Резніков: РФ обстрілює підрозділи, центри управління та аеродроми України

Резніков: РФ обстрілює підрозділи, центри управління та аеродроми України 24.02.2022

Міністр оборони наголосив, що, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Українські військові роблять усе, щоб "не дати агресору шансу на прорив".
Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну

Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну 24.02.2022

Британський прем'єр заявив, що президент РФ Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши неспровокований напад на Україну.
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