Справа MH17: "Щоб і через 100 років була відома правда"

Для родичів 298 загиблих цей день назавжди залишиться в пам'яті: кадри димлячих решток літака Boeing-777, збитого 17 липня в небі над Донбасом. Як встановив кримінальний суд у Нідерландах, літак, що прямував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збила ракета, випущена з російського ЗРК "Бук". ЗРК перебував у цей момент на контрольованій РФ території Східної України. Розслідування трагедії і кримінальні та цивільні судові процеси, що послідували за ними, багато в чому були безпрецедентними за масштабом і складністю. Попри те, що винні не були покарані, правосуддя взяло гору, каже в інтерв'ю DW напередодні 10-х роковин трагедії Маріке де Хоон, професорка міжнародного кримінального права в Амстердамському університеті.

DW: У середу мине 10 років з моменту, як було збито MH17 (інтерв'ю було проведено 16 липня. - Ред.). Для родичів загиблих біль не мине ніколи. Ця трагедія ще залишається значущою в публічному просторі в Нідерландах?

Маріке де Хоон: Так, вона все ще дуже значуща. Частково, звісно, для багатьох, хто не був пов'язаний безпосередньо з жертвами, найближчими родичами і людьми, які втратили близьких, гострота первинного шоку за десять років знизилася. Але для тих, кого це торкнулося, і для тих, хто був залучений у кримінальні та інші юридичні розгляди, ця справа залишається все ще дуже актуальною. Коли родичам кажуть, що колись слід, мовляв, перегорнути сторінку, то це почасти абсурдно - вони втратили своїх близьких назавжди, і їх ніколи не повернути, скільки б часу не минуло, скільки б не було юридичних процедур.

Головний кримінальний процес у справі про збитий Boeing завершився в Нідерландах у листопаді 2022 року. Що про нього потрібно знати тим, хто за ним не стежив?

З одного боку, це був кримінальний процес, як і будь-який інший. Загинули люди, і тих, хто був відповідальний за їхню загибель, судили. На жаль, злочинці не були присутні на суді, але це не рідкість. З іншого боку, це був особливий процес у тому сенсі, що він показав, що війна, від якої українці страждають сьогодні, почалася ще 2014 року. Але в цьому процесі було багато й іншого, наприклад, можливість протистояти дезінформації. Росія збила цей літак, але заперечувала цей факт, ігнорувала свідчення і фабрикувала неправдиві докази. Не завжди, але дуже часто з потоком дезінформації ми не можемо нічого вдіяти. І для зміцнення, для підтримання міжнародного права було важливо, що уряд Нідерландів провів межу і заявив, що буде переслідувати Росію в Європейському суді з прав людини, в Міжнародній організації цивільної авіації і таким чином визнавати не тільки право найближчих родичів на справедливість, а й, у певному сенсі, боротися з дезінформацією.

Маріке де Хун під час оголошення вироку в справі MH17 у Гаазі Фото: Bernd Riegert/DW

Багато людей помилково вважають, що успіх судового розгляду полягає в тому, чи посадять людей до в'язниці, чи змусять державу виплатити компенсацію. Думаю, що справа MH17 відправила у світ дуже важливе послання, яке полягає в тому, що кримінальний процес - це щось більше. Найближчі родичі загиблих пасажирів практично від самого початку знали, що ідеальний варіант малоймовірний, що цим людям дадуть сховатися в Росії та що вони ніколи не приїдуть, і що Росія все заперечуватиме, що, звісно, дуже шкода.

Але цей випадок показав, як важливо визнати страждання родичів жертв, показати їм у межах публічного кримінального процесу і на основі правових процедур, якою була правда, якими були докази і як їх зважив суд, якою є їхня надійність тощо. Цей процес для підручників історії. Такий судовий процес, як справа MH17 і, сподіваюся, інші справи в Міжнародному кримінальному суді, можуть зробити реальний внесок, щоб і за 100 років була відома правда про те, що ж сталося.

Нідерланди спочатку вимагали скликати міжнародний трибунал, але спроба провалилася через опір Росії в Раді Безпеки ООН. Кримінальний процес у підсумку був національним. З юридичного погляду, як ви оцінюєте це рішення?

Так, дискусії точаться про те, що краще - міжнародні чи національні судові процеси. Звичайно, у випадку з MH17 міжнародний трибунал міг би означати, що вирок виголошено від імені міжнародної спільноти. Але практично і юридично міжнародні судові процеси надзвичайно складні, оскільки вимагають, щоб найрізноманітніші держави прийшли до певних правил. Необхідно знайти фінансування, визначити місце проведення тощо, це забирає багато часу, тож із прагматичного погляду проводити суди за національним законодавством часто набагато легше, але й навіть краще з юридичного погляду в тому сенсі, що судові справи в Нідерландах і в багатьох інших країнах перебувають під пильною увагою правозахисників. Наприклад, у межах Європейської конвенції з прав людини суд завжди виносить рішення про те, як ці суди дотримуються стандартів у цій сфері.

Головний обвинувачуваний у справі MH17 Ігор Гіркін (Стрєлков) за ґратами в РФ, але в іншій справі Фото: Dmitry Lovetsky/AP Photo/picture alliance

І тому в ширшому плані ми бачимо поворот, що на додаток до Міжнародного кримінального суду все частіше проводяться національні кримінальні процеси за міжнародні злочини. І в цьому сенсі процес у справі про катастрофу MH17 продемонстрував, що майбутнє міжнародного правосуддя не обмежується тільки рамками МКС.

Що нового приніс кримінальний процес у Нідерландах?

Те, що в суді широко використовувалися цифрові докази і докази з відкритих джерел (OSINT). Ми побачили, що сторона обвинувачення наново перевірила всі OSINT-докази, які збирали такі організації, як Bellingcat, в інститутах криміналістики, перевіривши їх на надійність. І у судів не виникло жодних проблем із прийняттям до розгляду таких доказів, вони виявилися дуже цінними доказами, і це була перша велика справа, у якій було визнано цей новий тип доказів, що має величезний потенціал.

Кримінальний процес у справі MH17 у Нідерландах був не єдиною справою. Ви могли б дати загальну картину того, які ще є справи, пов'язані з цією подією? Які судові розгляди тривають?

Кримінальний процес був спрямований проти осіб, причетних до збиття літака рейсу MH17. Апеляції не було, цю справу завершено. Але триває судовий розгляд проти вже не окремих осіб, а проти Росії як держави, зокрема, в Європейському суді з прав людини. Усні слухання по суті справи щойно відбулися (12 червня 2024 року. - Ред.), торік уже було ухвалено рішення про те, що Росія справді може нести юридичну відповідальність за події, які відбулися на сході України. Тепер ідеться про те, яку відповідальність вона несла або повинна була нести. Рішення з цього питання очікується приблизно через рік, орієнтовно навесні 2025 року.

Ще є Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО, туди зі скаргою звернулася влада Нідерландів та Австралії через те, що Росія порушила основний договір про безпеку польотів, збивши літак MH17 (Росія вийшла зі спору. - Ред.). Це питання також перебуває на стадії розгляду, і, як очікується, рішення щодо нього буде ухвалено приблизно через рік.

Суд у справі MH17 у Гаазі Фото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP

І є ще кілька типів судових позовів. Так, завершено розгляд справи України проти Росії в Міжнародному суді ООН, який розпочався ще 2017 року. Ішлося як про Східну Україну у справі про фінансування тероризму у зв'язку зі справою MH17, так і про расову дискримінацію в Криму. Суд (у січні 2024 року. - Ред.) частково визнав порушення, але утримався від ухвалення рішення, зокрема, щодо епізоду з MH17. І суто технічно це правильно, тому що договір про фінансування тероризму було визнано вужчим за своєю сферою дії, ніж стверджувала Україна.

Також наразі розглядається судовий позов одного з родичів загиблих, Томаса Шенсмена, у США проти деяких російських банків, які фінансували сепаратистів на Донбасі, - питання там у тому, чи порушили ці банки закон, надавши підтримку, завдяки якій і за допомогою якої міг бути збитий MH17. Також у ЄСПЛ розглядається індивідуальний позов проти України. Його подали чотири сім'ї родичів загиблих, звинувачуючи владу країни в тому, що вона не закрила повністю повітряний простір над територією конфлікту. Але я вже кілька років нічого не чула про цю справу, тож, гадаю, вона все ще перебуває на стадії розгляду, чекаючи на рішення про прийнятність самого позову.