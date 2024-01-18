Справа MH17: Влада Нідерландів мала право не інформувати ЗМІ

Суд ЄС у Люксембурзі постановив, що уряд Нідерландів зобов'язаний був дотримуватися конфіденційності інформації про збитий над Донбасом "Боїнг" і правомірно відмовив ЗМІ в її наданні.

Уряд Нідерландів виправдано відхилив запит ЗМІ на надання інформації про "Боїнг" рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, збитий російською ракетою над Донбасом 2014 року. Такий вердикт виніс Суд Європейського Союзу в Люксембурзі за позовом нідерландських медіакомпаній групи RTL у четвер, 18 січня.

Конфіденційність інформації, яка стосується авіаційних інцидентів і катастроф, є центральним елементом системи нагляду і контролю, встановленої законодавчими органами ЄС для підвищення авіаційної безпеки, яка ґрунтується на збиранні, обміні між державними органами та аналізі цієї інформації, ідеться у пресрелізі, опублікованому на сайті суду.

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Суд підкреслив суворість цієї конфіденційності, яка поширюється на всю інформацію, зібрану для цих цілей національними компетентними органами. Наслідком цього зобов'язання є заборона на надання або використання такої інформації для будь-яких інших цілей.

Суд у Люксембурзі: Режим конфіденційності у випадку MH17 виправданий

Крім цього суд постановив, що цей суворий режим конфіденційності виправданий і відповідає меті, навіть якщо може порушити право на свободу вираження думки та інформації.

Водночас режим конфіденційності не забороняє громадськості та ЗМІ шукати інформацію в зв'язку з цим з інших джерел та іншими способами. Крім того, він не виключає можливості розкриття відповідної інформації з ініціативи та під контролем компетентних органів і судів за умови, що це сумісно із гарантуванням авіаційної безпеки.

17 липня 2014 року пасажирський літак рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий ракетою російського виробництва над селом Грабове Донецької області, яке на той час контролювали проросійські сепаратисти. 298 людей загинули.

У 2018 році медіакомпанії RTL Nederland і RTL Nieuws запросили інформацію про це в уряду Нідерландів. Компетентний міністр відхилив запит, пославшись на конфіденційність інформації відповідно до національного законодавства і права ЄС. Компанії RTL оскаржили цю конфіденційність у суді, пославшись на фундаментальне право на свободу слова та інформації, а також особливу роль спостерігача, відведену ЗМІ.

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