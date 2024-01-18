Справа MH17: Влада Нідерландів мала право не інформувати ЗМІ

Справа MH17: Влада Нідерландів мала право не інформувати ЗМІ18 січня 2024 р.
Уряд Нідерландів виправдано відхилив запит ЗМІ на надання інформації про "Боїнг" рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, збитий російською ракетою над Донбасом 2014 року. Такий вердикт виніс Суд Європейського Союзу в Люксембурзі за позовом нідерландських медіакомпаній групи RTL у четвер, 18 січня.
Конфіденційність інформації, яка стосується авіаційних інцидентів і катастроф, є центральним елементом системи нагляду і контролю, встановленої законодавчими органами ЄС для підвищення авіаційної безпеки, яка ґрунтується на збиранні, обміні між державними органами та аналізі цієї інформації, ідеться у пресрелізі, опублікованому на сайті суду.
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Суд підкреслив суворість цієї конфіденційності, яка поширюється на всю інформацію, зібрану для цих цілей національними компетентними органами. Наслідком цього зобов'язання є заборона на надання або використання такої інформації для будь-яких інших цілей.
Суд у Люксембурзі: Режим конфіденційності у випадку MH17 виправданий
Крім цього суд постановив, що цей суворий режим конфіденційності виправданий і відповідає меті, навіть якщо може порушити право на свободу вираження думки та інформації.
Водночас режим конфіденційності не забороняє громадськості та ЗМІ шукати інформацію в зв'язку з цим з інших джерел та іншими способами. Крім того, він не виключає можливості розкриття відповідної інформації з ініціативи та під контролем компетентних органів і судів за умови, що це сумісно із гарантуванням авіаційної безпеки.
17 липня 2014 року пасажирський літак рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий ракетою російського виробництва над селом Грабове Донецької області, яке на той час контролювали проросійські сепаратисти. 298 людей загинули.
У 2018 році медіакомпанії RTL Nederland і RTL Nieuws запросили інформацію про це в уряду Нідерландів. Компетентний міністр відхилив запит, пославшись на конфіденційність інформації відповідно до національного законодавства і права ЄС. Компанії RTL оскаржили цю конфіденційність у суді, пославшись на фундаментальне право на свободу слова та інформації, а також особливу роль спостерігача, відведену ЗМІ.
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