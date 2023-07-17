MH17: Австралія вимагає від Росії визнати відповідальність

Росія повинна взяти на себе відповідальність за свою роль у збитті літака авіакомпанії Malaysia Airlines, заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Уряд Австралії вимагає від Росії "взяти на себе відповідальність" за збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 у 2014 році над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донецької області, внаслідок чого загинули 298 людей. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг у понеділок, 17 липня, з нагоди дев'ятих роковин трагедії.

"Росія повинна взяти на себе відповідальність за свою роль у цьому жахливому акті насильства та припинити надавати прихисток тим, хто сприяв збиттю рейсу MH17 і вбивству всіх на борту", - цитує ​Вонг агенція EFE. Австралія вважає Росію "відповідальною" за збиття літака, додала вона.

Зеленський: Держава-терорист відповість за злочини

Також у роковини трагедії президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Росію буде притягнуто до відповідальності. "Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв рейсу MH17. Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні" - написав він у Twitter.

Вирок суду у Гаазі

Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у катастрофі лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України та координували дії його розрахунку, тим самим відігравши ключову роль у вбивстві всіх 298 пасажирів літака. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених.

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У лютому 2023-го справа отримала продовження. Об'єднана слідча група (JIT) в Нідерландах заявила, що Володимир Путін особисто причетний до знищення лайнера і особисто схвалив постачання ППО на територію України. Утім, на нього як главу суверенної держави поширюється імунітет від переслідування.