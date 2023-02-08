Слідство у справі МН17: Путін причетний до катастрофи

Об'єднана слідча група в Нідерландах вважає Володимира Путіна відповідальним за аварію авіалайнера, збитого у 2014 році над Україною. Імен нових підозрюваних названо не було.

Кримінальна справа щодо катастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines у небі над Донбасом 17 липня 2014 року отримала продовження. Представники Об'єднаної слідчої групи (JIT) на пресконференції в Гаазі в середу, 8 лютого, заявили, що Володимир Путін причетний до краху лайнера, який здійснюваврейс MH17, і особисто схвалив постачання ППО на територію України. Про це повідомив кореспондент DW із Гааги.

Слідчі додали, що зробили все можливе для пошуку підозрюваних, проте більше не можуть нікого звинуватити. Встановити повністю всіх членів екіпажу ЗРК "Бук", з якого було збито Boeing, не вдалося. Суд погодився з висновками слідства, що ЗРК "Бук", який збив Boeing, належав 53 бригаді ППО з Курська.

"За вісім з половиною років слідство у справі MH17 вичерпало всі можливості, слідство буде припинено", - заявила прокурорка Нідерландів Дігна ван Буцелар.

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Найближчим часом дати нового судового процесу та нових підозрюваних у справі про катастрофу MH17 названо не буде. Як причину JIT назвала імунітет від переслідування, який поширюється, зокрема, на військовослужбовців армії РФ та президента РФ як глави суверенної держави.

Усі 298 людей на борту літака загинули

За даними судового вироку, винесеного у цій справі 17 листопада 2022 року, цивільний лайнер було збито із ЗРК "Бук", який прибув із Курська на територію самопроголошеної "Донецької народної республіки" в ніч проти 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту літака, загинули. Суд погодився з висновками слідства про те, що ЗРК, з якого було здійснено постріл по лайнеру MH17, наступного ранку залишив територію України, повернувшись назад до Росії. Відповідальність за катастрофу ніхто на себе не взяв.

Фрагмент збитого літака MH17 Фото: Peter Dejong/AP Photo/dpa/picture alliance

У 2021 році слідство у справі про катастрофу MH17 зверталося до мешканців Курська, розіславши їм листи з проханням поділитися будь-якою інформацією про те, хто брав участь у знищенні лайнера Malaysia Airlines.

Слідство у справі MH17 ведеться групою експертів із Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. Попередні результати їхньої роботи стали об'єктом безпрецедентного судового процесу в Гаазі. Суд тривав з березня 2020 року і завершився вироком стосовно трьох із чотирьох обвинувачених: громадян Росії - Ігора Гіркіна (Стрєлкова), "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відставного офіцера ФСБ Сергій Дубинський, а також громадянина України, підполковника запасу ВДВ армії Росії Леоніда Харченка заочно визнано винними та засуджено судом Гааги до довічного ув'язнення. На відміну від них, з громадянина Росії Олега Пулатова звинувачення було знято, оскільки встановити його причетність до злочину суду не вдалося. Він був єдиним, хто брав участь у судовому процесі, давши свідчення відеозв'язком та представивши свої інтереси через адвокатів. Вирок 17 листопада не був оскаржений і набрав чинності.