Збиття MH17: ЄС закликав Росію визнати відповідальність

Жодна російська дезінформація не зможе відволікти увагу від фактів, встановлених судом у справі про збиття літака, заявив Жозеп Боррель у день 10-х роковин катастрофи рейсу MH17.

У переддень 10-х роковин збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 у 2014 році над підконтрольною проросійським бойовикам територією Донецької області Європейський Союз знову закликав Росію взяти на себе відповідальність за трагедію і повністю співпрацювати у справі правосуддя. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, опублікованій у вівторок, 16 липня.

Дипломат наголосив, що представлені під час розгляду справи докази "цілком чітко свідчать, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", використаний для збиття літака рейсу MH17, поза будь-яким сумнівом, належав збройним силам Російської Федерації". "Жодна російська дезінформаційна операція не зможе відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом", - ідеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки.

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Вирок суду у Гаазі

Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених.

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У лютому 2023-го справа отримала продовження. Об'єднана слідча група (JIT) в Нідерландах заявила, що Володимир Путін особисто причетний до знищення лайнера і особисто схвалив постачання ППО на територію України. Утім, на нього як главу суверенної держави поширюється імунітет від переслідування.