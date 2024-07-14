Шольц назвав "підлим" замах на Дональда Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відреагував на напад на кандидата у президенти США Дональда Трампа, у якого вистрелили з вогнепальної зброї. "Напад на кандидата в президенти США Дональда Трампа є підлим", - написав він у неділю, 14 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Шольц побажав Трампу якнайшвидшого одужання. "Мої думки також з людьми, які постраждали від нападу. Такі акти насильства становлять загрозу демократії", - наголосив канцлер.

Своєю чергою міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) наголосила, що напад на Трампа знаменує собою "темні години" для американської демократії. "Я глибоко шокована новиною про замах на Дональда Трампа. Насильство ніколи не повинно ставати засобом політичного конфлікту - незалежно від причини. У демократичних державах вибори визначаються голосуванням, а не зброєю", - написала вона в X.

Очільниця МЗС ФРН також побажала Трампу та іншим пораненим якнайшвидшого одужання.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) також засудив напад на експрезидента США. "На щастя, Дональд Трамп вижив після нападу. Насильство ніколи не є законним засобом. вирішення політичного конфлікту. І зовсім не важливо, чи подобається вам політична програма кандидата чи ні", - теж написав він у Х.

Макрон: Трагедія для наших демократій

Також з'явилася реакція на замах президента Франції Еммануеля Макрона. "Мої думки з президентом Дональдом Трампом, який став жертвою замаху. Надсилаю йому побажання якнайшвидшого одужання. Загинув глядач, кілька людей поранені. Це трагедія для наших демократій", - написав він у X. Франція поділяє шок і обурення американського народу, додав Макрон.

Президент Польщі Дуда назвав спробу вбивства "шокуючим моментом не лише для Америки, але й для всього вільного та демократичного світу". Також він звернувся до Трампа у X: "Разом із вашими близькими та всіма людьми доброї волі я дякую Богу за те, що врятував ваше життя. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання і сподіваюся, що отримані травми несерйозні, і ви скоро повністю одужаєте".

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Столтенберг теж засудив напад на Трампа

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж заявив, що замах на вбивство Трампа його шокував і побажав експрезиденту США якнайшвидшого одужання. "Я засуджую цей напад. Політичному насильству немає місця в наших демократіях. Союзники по НАТО тримаються разом, щоб захищати нашу свободу та цінності", - наголосив він у дописі у Х.

Реакція ЄС: Політичне насильство є неприйнятним у демократії

Із заявами, що різко засуджують напад на Трампа, виступили і глави європейських інституцій. Так, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) теж заявила, що глибоко шокована стріляниною на мітингу в Пенсільванії, і побажала Трампу швидкого одужання від отриманих поранень. "Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", - написала вона в X.

На неприйняття політичного насильства вказав також президент Європейської ради Шарль Мішель: "Політичне насильство є абсолютно неприйнятним у демократії. Я рішуче засуджую напад на колишнього президента Дональда Трампа".

Своєю чергою верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель теж заявив, що шокований цим нападом. "Шокований новинами про напад на Трампа, який я рішуче засуджую. Знову ми є свідками неприйнятних актів насильства щодо політичних представників", - написав він у Х.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола написала: "Шокована жахливою атакою на мітингу колишнього президента Трампа у Пенсильванії. Політичне насильство є неприйнятним, йому не має бути місця у наших суспільствах. Мої думки з ним і з жертвами".

Сі Цзіньпін висловив співчуття

Також відреагував на замах на Трампа й лідер Китаю Сі Цзіньпін. "Президент Сі Цзіньпін висловив свої співчуття колишньому президенту Трампу", - йдеться в заяві МЗС Китаю. У міністерстві також заявили, що стежать за ситуацією навколо інциденту зі стріляниною.

Нагадаємо, на Трампа скоєно замах у суботу, 14 липня, під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Він зазнав вогнепального поранення вуха. Також загинув один глядач, і ще двоє людей зазнали важких поранень та перебувають у критичному стані. 20-річного нападника Томаса Метью Крукса ліквідували співробітники американської спецслужби.

Через деякий час після нападу Трамп надіслав через ЗМІ своїм прихильникам електронного листа з лаконічною заявою. "Це повідомлення від Дональда Трампа, - цитує його CNN . - Я ніколи не здамся".