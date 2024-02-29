Нідерланди витратили 166 млн євро через збиття MH17

Уряд Нідерландів витратив понад 166 мільйонів євро на ліквідацію наслідків збиття літака рейсу MH17 у небі над Україною в 2014 році. Нідерланди мають намір подати позов проти РФ задля компенсації цих збитків.

Уряд Нідерландів витратив понад 166 мільйонів євро (180 мільйонів доларів у перерахунку) на ліквідацію наслідків збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній MH17 над Україною в 2014 році - від репатріації тіл жертв до розслідування та судового переслідування причетних до трагедії. Про це йдеться у офіційному звіті Рахункової палати Нідерландів, опублікованому у четвер, 29 лютого, передає AP.

Судовий процес у справі та масштабне міжнародне розслідування, яке йому передувало, коштували загалом понад 87 мільйонів євро. Однак до загальної суми не входять близько 16,5 мільйона євро, які уряд Нідерландів виплатив найближчим родичам загиблих як аванс перед компенсацією, виплатити яку суд зобов'язав заочно засуджених за збиття MH17 фігурантів. "Цю компенсацію зрештою мають виплатити винні, але чи зроблять вони це - відкрите питання", - йдеться у звіті.

Читайте також: Справа MH17: Влада Нідерландів мала право не інформувати ЗМІ

Уряд Нідерландів звернувся до незалежного аудитора з проханням оцінити видатки, оскільки має намір домагатися від Росії компенсації в рамках заяви, яку Нідерланди та Австралія подали до Міжнародної організації цивільної авіації. Москва заперечує свою причетність до збиття.

Уряд Нідерландів також підтримує родини, які подали позов проти Росії в Європейський суд з прав людини. За даними аудиту, репатріація та ідентифікація тіл загиблих коштувала понад 31 мільйон євро. Вартість міжнародних судових процедур та дипломатичних заходів склала 5,7 мільйона євро.

Читайте також: Дев'ять років після збиття MH17: Австралія очікує, що Росія визнає відповідальність

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також підтвердив, що звіт може стати основою для позову до Росії щодо компенсації. "Уряд дуже вдячний за цю доповідь, адже, хоча страждання родичів жертв неможливо полегшити жодним чином, ми можемо зробити крок до справедливості. Цей звіт може призвести до обґрунтованого позову про компенсацію в судовому процесі Нідерландів проти Росії", - зазначив він в дописі у соцмережі X.

Історія катастрофи MH17

Катастрофа Boeing 777 малайзійської авіакомпанії сталася 17 липня 2014 року о 16:20 за місцевим часом. У пасажирський лайнер, який здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, як встановило слідство, влучила ракета. Ніхто із 298 осіб на борту літака не вижив.

Після трагедії п'ять країн - Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна - створили спільну Міжнародну слідчу групу (JIT). Експерти JIT дійшли висновку, що цивільний літак у небі над Донбасом 17 липня 2014 року збила ракета серії 9М38, випущена зенітно-ракетним комплексом "Бук", а ЗРК перебував на території, підконтрольній проросійським силам.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги виніс вердикт у справі, заочно засудивши трьох з чотирьох обвинувачених до довічного ув'язнення.

Винними у вбивстві людей, які перебували на борту літака, були визнані двоє росіян - колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) і генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий) - та громадянин України Леонід Харченко (Крот). Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов (Гюрза) - був визнаний невинуватим.

Суд відбувався за відсутності обвинувачених. Вони перебувають у міжнародному розшуку.