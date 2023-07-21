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Гіркіна затримали у РФ за підозрою в екстремізмі - росЗМІ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Колишнього бойовика РФ на Донбасі Ігоря Гіркіна затримали за підозрою в екстремізмі, повідомили росЗМІ та його дружина. До того він неодноразово критикував владу у Москві.

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Ігор Гіркін
Ігор ГіркінФото: Pavel Golovkin/AP/picture alliance

У Росії затримали колишнього російського офіцера, так званого ексміністра оборони самопроголошеного утворення "ДНР" Ігоря Гіркіна. Про це повідомляють російські ЗМІ та дружина Гіркіна в його Telegram-каналі у п'ятницю, 21 липня.

Як повідомляє російське видання "РБК" з посиланням на два джерела у правоохоронних органах та адвоката Гіркіна Олександра Молохова, в його квартирі наразі триває обшук. Попередньо, затримання проводилося за заявою колишнього "співробітника" ПВК "Вагнер", пише видання.

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку", - написала у Telegram-каналі Гіркіна Мирослава Регінська, дружина російського бойовика.

Вона зазначила, що вдалося з'ясувати, що Гіркіну інкримінують екстремізм - стаття 282 Кримінального кодексу РФ. Про місце перебування Гіркіна наразі не відомо, написала вона.

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Гіркін - критик невдач Москви у війні проти України

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україні Гіркін, який є полковником російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) у запасі, неодноразово критикував російську владу за невдачі на фронті. Військові оглядачі вважали його центральною фігурою у розбудові первинної ієрархії влади бойовиків на Донбасі. Любитель театралізованих військових реконструкцій і шанувальник білогвардійського руху Гіркін має за плечима цілком реальний досвід бойових дій ледь не в усіх "гарячих точках" на мапі Європи останніх трьох десятиліть - Придністров'я, колишня Югославія, Чечня, участь в анексії Криму та, зрештою, бойові дії на Донбасі.

За оцінками військових аналітиків, у подіях весни-літа 2014 року Гіркін виконував провідну роль у реалізації російської стратегії "гібридної війни" проти України.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав Гіркіна винним у вбивстві 298 пасажирів, які перебували на борту літака авіакомпанії Malaysia Airlines (MH17) та засудив його до довічного ув'язнення.

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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