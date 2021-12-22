Процес МН17: Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для обвинувачених

Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених у справі збитого цивільного лайнера "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом у 2014 році. Про це у вівторок, 21 грудня, повідомила прокурорка Манон Ріддербекс, виступаючи із обвинувальним висновком у судовому процесі.

Це троє громадян Росії: колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). "Ми просимо, щоб обвинувачені Гіркін, Пулатов, Дубинський та Харченко були засуджені довічно за те, що вони відповідальні за збиття літака та за вбивство 298 людей", - зазначила прокурорка.

На думку прокуратури, саме вони відіграли ключову роль у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був здійснений постріл. Комплекс у день трагедії було доставлено з Росії до району, який контролювали сепаратисти із самопроголошеної "ДНР". На думку сторони обвинувачення, "Буком" мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.

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Перерва до 7 березня

Після того, як прокурори закінчили зачитувати обвинувальний висновок, на що знадобилося три дні, у засіданні було оголошено перерву до 7 березня 2022 року. Тоді слово буде надано адвокатам Пулатова, які представляють його інтереси. Він єдиний співпрацює з судом. Обвинувачені на процес не з'явилися, тому суд відбувається заочно. У зв'язку з цим прокуратура затребувала у суду видати міжнародний ордер на їхній арешт. "Вони думають, що сьогодні вони недоступні (для правосуддя - Ред.), але ніхто не знає, що може статися завтра. Ми зробимо все можливе для виконання покарання", - заявила Ріддербекс. Вирок у справі очікується не пізніше кінця 2022 року.

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Нагадаємо, літак компанії "Малайзійські авіалінії", який здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий у небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.