Суд у справі MH17: захисту Пулатова закидають затягування процесу

Наприклад, адвокати вже другий рік просять дати їм доступ до всього файлу справи, який налічує десятки тисяч сторінок, або хоча б до його змісту. Прокуратура відповідає, що, мовляв, наданих безпосередньо по епізоду Пулатова даних досить.
На лаві підсудних заочно, крім Пулатова, ще двоє росіян - Ігор Гіркін (Стрєлков), який тоді називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР), та його підлеглий Сергій Дубінський. Також у справі як обвинувачений проходить один українець - Леонід Харченко. Усі вони не прийшли до суду, а в інтерв'ю заявляли, що не причетні до аварії пасажирського літака.
Чого прагнуть адвокати Пулатова
На засіданні 24 червня адвокати Пулатова просили суд надати їм доступ до так званих "сирих", тобто необроблених даних лазерного сканування уламків, а також до всіх доповідей Королівської військової академії, а не тільки до тих, які увійшли до справи. Прокураторка відповіла, що надати дані сканування складно, оскільки йдеться про декілька файлів великого обсягу, для відкриття яких необхідне спеціальне програмне забезпечення.
Окрім цього, захист просить суд надати список усіх уламків, а також можливість візуалізувати свій виступ за допомогою фото- і відеоматеріалів, як це робить сторона обвинувачення. Частково адвокати вже робили це раніше, коли, наприклад, показували інтерв'ю самого Пулатова або уривки матеріалів ЗМІ з висловлюваннями місцевих жителів.
Захист знову заявив про своє бажання поспілкуватися з експертом у США, укладачем меморандуму на основі супутникових знімків, які нібито закарбували пуск ракети. США відмовилися надати суду ці знімки, пославшись на секретність. Представник прокуратури сказав, що ці матеріали не використовуватимуть у суді як доказ.
Чому прокуратура не вважає важливим інтерв'ю Коломойського
Звертаючись до обвинувачення, адвокатка Сабіне тен Дусхате попросила висловитися, чи було проаналізоване інтерв'ю українського бізнесмена Ігоря Коломойського, яке, як вона сказала, "багато хто сприйняв як визнання".
Судовий комплекс "Схіпхол", Амстердам
На це представниця прокуратури Манон Ріддербекс відповіла, що інтерв'ю старе, не містить жодного визнання у справі про збитий Boeing, а проєкт ЄС для протидії фейкам визнав його "дезінформацією". Ріддербекс нагадала у зв'язку з цим про твіти "диспетчера Карлоса", який виявився шахраєм.
Представниця обвинувачення дорікнула захисту Пулатова "стратегією мінливої мети", тобто заявлення нових і нових клопотань щодо другорядних, із точки зору обвинувачення, аспектів із метою затягування процесу. Представник обвинувачення Тейс Бергер, який виступав до неї, закликав не затримувати розгляд із огляду на бажання літніх родичів загиблих дочекатися вироку. Про це заявила на суді і представниця Ради родичів.
60 запитань представнику концерну "Алмаз-Антей"
Бергер закликав суд відхилити клопотання захисту, оскільки вони недостатньо обґрунтовані або вже виконані. Наприклад, він сказав, що суд раніше погодився на опитування представника російського розробника комплексу "Бук", оборонного концерну "Алмаз-Антей". За словами Бергера, сторона захисту спілкувалася з ним протягом семи днів і поставила близько 60 запитань. Представник обвинувачення назвав це "рекордом за всю кримінальну історію Нідерландів". Ставити нові запитання, про що просить захист, прокуратура вважає зайвим.
Захисниця Пулатова - Сабіне тен Дусхате - раніше неодноразово відкидала закиди обвинувачення щодо затягування процесу і пояснювала численні клопотання бажанням сумлінно виконати свою роботу. На засіданні 24 червня вона сказала, що доступ до всього файлу справи може прискорити роботу адвокатів.
Наступне засідання, на якому суд оголосить своє рішення за клопотаннями захисту, заплановане на 8 липня.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Докази слідчих
Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Унікальний номер двигуна ракети, що збила Boeing
За версією Міжнародної слідчої групи, Boeing збили з російської установки "Бук", записаної на 53-тю зенітно-ракетну бригаду з Курська. Серійний номер двигуна ракети 8869032, він був виготовлений на збройному заводі у підмосковному Долгопрудному в 1986 році. Міноборони РФ стверджує, що ракета перебувала на балансі української армії.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Реконструйований Boeing
17 липня 2014 року літак, що здійснював рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру, зазнав катастрофи у небі над Донбасом. Слідчі реконструювали носову частину збитого ліката: уламки лайнера закріпили на спеціально виготовленому каркасі, що повторив форми Boeing 777-200. Мета реконструкції - встановити перебіг катастрофи: кут, під яким ракета поцілила у лайнер, і подальше руйнування літака.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Маршрут "Бука"
Слідчі стверджують, що встановили маршрут ЗРК "Бук" на територію України, а також його шлях назад до РФ. За версією слідства, комплекс переміщувався з території Росії на схід України, а пізніше його повернули до РФ на білому тягачі марки Volvo. Автори Bellingcat також стверджують, що встановили точний номер російської установки "Бук", поміченої на території України - 332.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін
Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Хмурий: заступнк Гіркіна на момент катастрофи MH17
Другий обвинувачений - генерал-майор Сергій Дубінський (на прізвисько Хмурий), офіцер головного розвідувального управління (ГРУ) армії Росії у відставці. Звинувачення на свою адресу Дубінський відкидає, стверджуючи, що під час падіння MH17 очолював службу контррозвідки у самопроголошеній "ДНР" і не міг мати стосунок до наказу збити літак.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Третій обвинувачений у причетності до падіння малайзійського Boeing
Полковник ГРУ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") був у підпорядкуванні Дубінського. Російська "Новая газета" з посиланням на слідчих стверджує, що в день атаки на MH17 Пулатов супроводжував "Бук" і в момент запуску ракети перебував поряд із установкою.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Доброволець "Крот"
Останній офіційний фігурант обвинувачення - громадянин України Леонід Харченко з позивним "Крот". Він - єдиний непрофесійний військовий серед обвинувачених. Слідчі вважають, що Харченко підпорядковувався Пулатову. За даними JIT, Харченко і Пулатов супроводжували установку "Бук" до району, звідки було здійснено постріл.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
П'ятий підозрюваний - українець Володимир Цемах
Влада Нідерландів вважає п'ятим підозрюваним колишнього командира підрозділу ППО у Сніжному Володимира Цемаха. Офіційно обвинувачення йому не пред'явлено. У 2019 році Цемаха під час таємної операції затримали на території, підкотрольній самопроголошеній "ДНР", потому влада України передала його Росії в рамках обміну полоненими. Цемах повернувся до сепаратистів. Київ оголосив його у розшук.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Найбільш високопоставлений фігурант - Владислав Сурков
Слідство у 2019 році виклало в публічний доступ величезну кількість перехоплених телефонних розмов, які вважає важливими у контексті справи про збиття MH17. Один із тих, чиї перемови виявились перехопленими, - помічник президента РФ Владислав Сурков, як стверджують слідчі.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Версії з Росії: російський "Первый канал" визнав фейк про винищувач
У листопаді 2014 року російський "Первый канал" показав "сенсаційне" фото винищувача в районі MH17. Але за даними радарів, поблизу не було повітряних суден, здатних збити Boeing. Наприкінці 2019 року в інтерв'ю часопису New Yorker голова "Першого каналу" Костянтин Ернст заявив, що на російському телебаченні "припустилися помилки".
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Росія і надалі звинувачує Україну
Міноборони Росії наполягає на тому, що жодні ЗРК "Бук" не перетинали кордон з Україною. Виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - посилається на власне розслідування, за яким ракету було запущено з підконтрольною Києву точки. Президент РФ Володимир Путін заявив, що визнає висновки міжнародної слідчої групи тільки тоді, коли Росія отримає повний доступ до розслідування.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Слідство у справі MH17 завершено, справу частково передано до суду
За п'ять років після трагерії, влітку 2019 року, Міжнародна слідча група заявила, що розслідування добігає кінця, а матеріали буде передано до окружного суду Гааги. Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде не за міжнародним, а за національним законодавством. Більшість серед 298 пасажирів літака була громадянами Нідерландів.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17 відбудеться неподалік аеропорту Схіпхол
Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing здійснюватиме судова колегія окружного суду Гааги. Через значний публічний резонанс самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Суд у справі MH17: тут сидітимуть прокурор, судді й, можливо, обвинувачені
Ще до початку процесу журналістам показали залу, де проходитимуть слухання суду. На всіх охочих місць не вистачить, тож вирішили організувати пряму трансляцію із зали суду - нідерландською та англійською мовами.
Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі
Родичі загиблих сподіваються на справедливість
Родичам загиблих виділили спеціальне місце - як у залі суду, так і за її межами, щоби вони могли спостерігати за процесом. "Я ходитиму на всі засідання суду від самого початку. Хочу знати, хто у цьому винен," - заявив в інтерв'ю DW нідерландець Піт Плуг, який очолює фонд пам'яті MH17. В авіакатастрофі він втратив брата.