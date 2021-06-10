Суд у справі MH17: захисту Пулатова закидають затягування процесу

У судовому комплексі "Схіпхол" поруч із однойменним аеропортом Амстердама в четвер, 24 червня, тривав розгляд по суті справи про збитий на сході України малайзійський Boeing. Засідання Окружного суду Гааги тривало три з половиною години.

У центрі уваги - клопотання захисту Пулатова

Цього разу розглядали клопотання захисту росіянина Олега Пулатова - полковника запасу і єдиного з чотирьох підсудних, чиї інтереси представляють адвокати. Це були як клопотання, подані ще на попередній стадії процесу у 2020 році, так і нові.

Наприклад, адвокати вже другий рік просять дати їм доступ до всього файлу справи, який налічує десятки тисяч сторінок, або хоча б до його змісту. Прокуратура відповідає, що, мовляв, наданих безпосередньо по епізоду Пулатова даних досить.

Фото Олега Пулатова з матеріалів слідства

Обвинувачення вважає, що пасажирський Boeing, який виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, 17 липня 2014 року збила ракета, випущена з території, контрольованої сепаратистами в Донецькій області, з привезеного з Росії комплексу ППО "Бук". Загинули всі 298 людей на борту, переважно - громадяни Нідерландів.

На лаві підсудних заочно, крім Пулатова, ще двоє росіян - Ігор Гіркін (Стрєлков), який тоді називав себе "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" (ДНР), та його підлеглий Сергій Дубінський. Також у справі як обвинувачений проходить один українець - Леонід Харченко. Усі вони не прийшли до суду, а в інтерв'ю заявляли, що не причетні до аварії пасажирського літака.

Чого прагнуть адвокати Пулатова

На засіданні 24 червня адвокати Пулатова просили суд надати їм доступ до так званих "сирих", тобто необроблених даних лазерного сканування уламків, а також до всіх доповідей Королівської військової академії, а не тільки до тих, які увійшли до справи. Прокураторка відповіла, що надати дані сканування складно, оскільки йдеться про декілька файлів великого обсягу, для відкриття яких необхідне спеціальне програмне забезпечення.

Окрім цього, захист просить суд надати список усіх уламків, а також можливість візуалізувати свій виступ за допомогою фото- і відеоматеріалів, як це робить сторона обвинувачення. Частково адвокати вже робили це раніше, коли, наприклад, показували інтерв'ю самого Пулатова або уривки матеріалів ЗМІ з висловлюваннями місцевих жителів.

Захист знову заявив про своє бажання поспілкуватися з експертом у США, укладачем меморандуму на основі супутникових знімків, які нібито закарбували пуск ракети. США відмовилися надати суду ці знімки, пославшись на секретність. Представник прокуратури сказав, що ці матеріали не використовуватимуть у суді як доказ.

Чому прокуратура не вважає важливим інтерв'ю Коломойського

Звертаючись до обвинувачення, адвокатка Сабіне тен Дусхате попросила висловитися, чи було проаналізоване інтерв'ю українського бізнесмена Ігоря Коломойського, яке, як вона сказала, "багато хто сприйняв як визнання".

Судовий комплекс "Схіпхол", Амстердам

На це представниця прокуратури Манон Ріддербекс відповіла, що інтерв'ю старе, не містить жодного визнання у справі про збитий Boeing, а проєкт ЄС для протидії фейкам визнав його "дезінформацією". Ріддербекс нагадала у зв'язку з цим про твіти "диспетчера Карлоса", який виявився шахраєм.

Представниця обвинувачення дорікнула захисту Пулатова "стратегією мінливої мети", тобто заявлення нових і нових клопотань щодо другорядних, із точки зору обвинувачення, аспектів із метою затягування процесу. Представник обвинувачення Тейс Бергер, який виступав до неї, закликав не затримувати розгляд із огляду на бажання літніх родичів загиблих дочекатися вироку. Про це заявила на суді і представниця Ради родичів.

60 запитань представнику концерну "Алмаз-Антей"

Бергер закликав суд відхилити клопотання захисту, оскільки вони недостатньо обґрунтовані або вже виконані. Наприклад, він сказав, що суд раніше погодився на опитування представника російського розробника комплексу "Бук", оборонного концерну "Алмаз-Антей". За словами Бергера, сторона захисту спілкувалася з ним протягом семи днів і поставила близько 60 запитань. Представник обвинувачення назвав це "рекордом за всю кримінальну історію Нідерландів". Ставити нові запитання, про що просить захист, прокуратура вважає зайвим.

Захисниця Пулатова - Сабіне тен Дусхате - раніше неодноразово відкидала закиди обвинувачення щодо затягування процесу і пояснювала численні клопотання бажанням сумлінно виконати свою роботу. На засіданні 24 червня вона сказала, що доступ до всього файлу справи може прискорити роботу адвокатів.

Наступне засідання, на якому суд оголосить своє рішення за клопотаннями захисту, заплановане на 8 липня.